فوز سعودي أول بقيادة مانشيني

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان – (أ ف ب): حقق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً على مضيفه الباكستاني برباعية نظيفة على ملعب نادي الفتح بالأحساء أمس الخميس، وهو الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة.
وسجّل للمنتخب السعودي صالح الشهري (6 و48 من ركلة جزاء)، وعبدالرحمن غريب (90+1)، وعبدالله رديف (90+5).
وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني مدرب إيطاليا السابق أربع مباريات ودية، خسرت منها ثلاث أمام كوستاريكا 1-3، وكوريا الجنوبية 0-1 في مدينة نيوكاسل الإنكليزية في سبتمبر الماضي، ومالي 1-3، فيما تعادلت بشق النفس مع نيجيريا 2-2.
وصدم مانشيني (58 عاماً) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي عالم الكرة المستديرة عموماً والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 إلى الفوز بكأس أوروبا على حساب إنكلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها «ويمبلي».
وبعد أيام من استقالة مانشيني أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه أربعة أعوام في صفقة سيتقاضى بموجبها حتى 30 مليون يورو سنوياً وفق التقديرات الإعلامية.
وبعد شكوك حيال التأجيل بسبب الأمطار الغزيرة انطلقت المباراة أمام حضور جماهيري كبير، فبكّر السعوديون بافتتاح التسجيل عندما خدع الشهري الحارس الباكستاني بتسديدة قوية (6).
ووسط تألق الحارس السعودي محمد العويس في الشوط الثاني ضاعف «الأخضر» النتيجة عن طريق الشهري أيضاً من ركلة جزاء (48).
وواصل المنتخب السعودي هجومه وفرض سيطرته على المباراة، ليسجل فريق مانشيني هدفين عن طريق غريب بعد تمريرة من سعود عبدالحميد (90+1)، ورديف بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء والتسديد في المرمى (90+5).
وبهذا الفوز حقق المنتخب السعودي النقاط الثلاث وتصدّر المجموعة أمام الأردن، فيما حلّت باكستان أخيرة بلا رصيد.
وكان المنتخب الأردني قد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه طاجيكستان 1-1 في دوشانبي.
ومنح البديل شاهروم سامييف التقدم لطاجيكستان في الدقيقة 89، قبل أن يدرك المحترف في صفوف الأهلي القطري يزن النعيمات التعادل (90+3). ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره السعودي على استاد عمان الدولي، بينما يحلّ منتخب طاجيكستان ضيفاً على باكستان في الجولة الثانية يوم الثلاثاء القادم.
ورغم شوط أول بدأ بهجوم ضاغط من المنتخب الطاجيكي ومحاولات للوصول إلى مرمى الحارس يزيد أبو ليلى وخصوصاً من طرفي الملعب، وارتباك واضح في الدفاع الأردني، لم تثمر الدقائق الـ45 هدفاً لأي من المنتخبين. وتجددت محاولات المنتخب الطاجيكي مطلع الشوط الثاني، وكاد يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، وخصوصاً عن طريق أمادوني كامولوف (46). وإلى الدقائق العشر الأخيرة شهدت المباراة إثارة كبيرة من الطرفين، حتى استغلّ المنتخب الطاجيكي هجمة منظمة وصلت إلى أليشر هاليلوف الذي سدد كرة قوية ارتدت من الحارس أبو ليلى، وتهادت أمام البديل سامييف الذي سددها في سقف المرمى (89).
لكن منتخب الأردن لم يرفع راية الاستسلام وسجّل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اخترق إحسان حداد الجهة اليمنى وقدّم كرة عرضية نموذجية حوّلها النعيمات من لمسة واحدة في الشباك.
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