فوز سعودي أول بقيادة مانشيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬فوزاً‭ ‬عريضاً‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الباكستاني‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الفتح‭ ‬بالأحساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للمجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المشتركة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭.‬

وسجّل‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ (‬6‭ ‬و48‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬غريب‭ (‬90+1‭)‬،‭ ‬وعبدالله‭ ‬رديف‭ (‬90+5‭).‬

وخاضت‭ ‬السعودية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مانشيني‭ ‬مدرب‭ ‬إيطاليا‭ ‬السابق‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬خسرت‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ومالي‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬تعادلت‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬مع‭ ‬نيجيريا‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وصدم‭ ‬مانشيني‭ (‬58‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬عموماً‭ ‬والإيطالي‭ ‬تحديداً‭ ‬بقرار‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنكلترا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬مانشيني‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬تعاقده‭ ‬معه‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬سيتقاضى‭ ‬بموجبها‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً‭ ‬وفق‭ ‬التقديرات‭ ‬الإعلامية‭.‬

وبعد‭ ‬شكوك‭ ‬حيال‭ ‬التأجيل‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬انطلقت‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير،‭ ‬فبكّر‭ ‬السعوديون‭ ‬بافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬خدع‭ ‬الشهري‭ ‬الحارس‭ ‬الباكستاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ (‬6‭).‬

ووسط‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ضاعف‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬النتيجة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشهري‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬48‭).‬

وواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬هجومه‭ ‬وفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المباراة،‭ ‬ليسجل‭ ‬فريق‭ ‬مانشيني‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬غريب‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ (‬90+1‭)‬،‭ ‬ورديف‭ ‬بعد‭ ‬مراوغة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬والتسديد‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬90+5‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وتصدّر‭ ‬المجموعة‭ ‬أمام‭ ‬الأردن،‭ ‬فيما‭ ‬حلّت‭ ‬باكستان‭ ‬أخيرة‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬قد‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬طاجيكستان‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوشانبي‭.‬

ومنح‭ ‬البديل‭ ‬شاهروم‭ ‬سامييف‭ ‬التقدم‭ ‬لطاجيكستان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأهلي‭ ‬القطري‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬التعادل‭ (‬90+3‭). ‬ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي،‭ ‬بينما‭ ‬يحلّ‭ ‬منتخب‭ ‬طاجيكستان‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭.‬

ورغم‭ ‬شوط‭ ‬أول‭ ‬بدأ‭ ‬بهجوم‭ ‬ضاغط‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الطاجيكي‭ ‬ومحاولات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬يزيد‭ ‬أبو‭ ‬ليلى‭ ‬وخصوصاً‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬الملعب،‭ ‬وارتباك‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬الأردني،‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ ‬الدقائق‭ ‬الـ45‭ ‬هدفاً‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬المنتخبين‭. ‬وتجددت‭ ‬محاولات‭ ‬المنتخب‭ ‬الطاجيكي‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وكاد‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أمادوني‭ ‬كامولوف‭ (‬46‭). ‬وإلى‭ ‬الدقائق‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬حتى‭ ‬استغلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الطاجيكي‭ ‬هجمة‭ ‬منظمة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أليشر‭ ‬هاليلوف‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬أبو‭ ‬ليلى،‭ ‬وتهادت‭ ‬أمام‭ ‬البديل‭ ‬سامييف‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ (‬89‭).‬

لكن‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لم‭ ‬يرفع‭ ‬راية‭ ‬الاستسلام‭ ‬وسجّل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عندما‭ ‬اخترق‭ ‬إحسان‭ ‬حداد‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وقدّم‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬نموذجية‭ ‬حوّلها‭ ‬النعيمات‭ ‬من‭ ‬لمسة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬