البرتغال تنتصر على ليختنشتاينإسبانيا تجدد فوزها على قبرص وتنفرد بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيقوسيا‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جدد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬الضامن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬القبرصي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬لينفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬اثر‭ ‬تعادل‭ ‬اسكتلندا‭ ‬الضامنة‭ ‬بدورها‭ ‬تأهلها‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬جورجيا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

وحسم‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬،‭ ‬الفائز‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬ذهابا،‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحها‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬بثلاثية‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ (‬5‭) ‬وميكل‭ ‬أويارسابال‭ (‬22‭) ‬وخوسيلو‭ (‬28‭). ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬قبرص‭ ‬الوحيد‭ ‬البديل‭ ‬كوستاس‭ ‬بيلياس‭ (‬75‭) . ‬ورفعت‭ ‬اسبانيا‭ ‬رصيدها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬وصيفتها‭ ‬اسكتلندا‭ ‬و8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬النروج‭ ‬الثالثة‭ ‬والغائبة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬وتحتل‭ ‬جورجيا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬مُنيت‭ ‬قبرص‭ ‬بخسارتها‭ ‬الثامنة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬لتقبع‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بعلامة‭ ‬صفر،‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬شباكها‭ ‬وثلاثة‭ ‬اهداف‭ ‬لصالحها‭. ‬وقرر‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬مدرب‭ ‬إسبانيا‭ ‬عدم‭ ‬المخاطرة‭ ‬باقحام‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬رودري‭ ‬بعد‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬اكدت‭ ‬عدم‭ ‬جهوزيته‭.‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬سوى‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬ليفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية‭ ‬لتصل‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬النجم‭ ‬الصاعد‭ ‬المغربي‭ ‬الاصل‭ ‬جمال‭ ‬الذي‭ ‬راوغ‭ ‬الحارس‭ ‬جويل‭ ‬مول‭ ‬ثم‭ ‬احد‭ ‬المدافعين‭ ‬وسدد‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬الشباك،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أهدافه‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بقميص‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭. ‬وضاعف‭ ‬الاسبان‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬غريمالدو‭ ‬إلى‭ ‬أويارسابال‭ ‬الذي‭ ‬كسر‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬خدعت‭ ‬الحارس‭ (‬22‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مباراة‭.‬

وتحوّل‭ ‬أويارسابال‭ ‬إلى‭ ‬ممرر‭ ‬للهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬نفذ‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬تابعها‭ ‬خوسيلو‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ (‬28‭)‬،‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬اهدافه‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مباريات،‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭. ‬وقلّصت‭ ‬قبرص‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬غريغوريس‭ ‬كاستانوس‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬غافي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬ومررها‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬إلى‭ ‬بيلياس‭ ‬الذي‭ ‬خدع‭ ‬الحارس‭ ‬ديفيد‭ ‬رايا‭ ‬بتسديدة‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ (‬75‭). ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تعادلت‭ ‬اسكتلندا‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬جورجيا‭ ‬2-2‭.‬

سجل‭ ‬لاسكتلندا‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬سكوت‭ ‬ماكتوميني‭ (‬49‭) ‬والبديل‭ ‬لورنس‭ ‬شاينكلاند‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬ولجورجيا‭ ‬نجم‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ (‬15‭ ‬و57‭).‬

وفاز‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬ليختنشتاين،‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ9‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬2024‭. ‬ و جاءت‭ ‬جميع‭ ‬أهداف‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬التسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ46،‭ ‬وأضاف‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ57،‭ ‬لتبقى‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬