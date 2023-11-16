صلاح يقود مصر إلى اكتساح جيبوتي بسداسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وجه‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬إنذارا‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬لباقي‭ ‬منافسيه‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الإفريقية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬كاسحا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬جيبوتي‭.‬

وسحق‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬نظيره‭ ‬الجيبوتي‭ ‬6‭/‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭.‬

ويدين‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬بالفضل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬لنجمه‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬هداف‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ (‬سوبر‭ ‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬17‭ ‬و22‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و48‭ ‬و69‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وتكفل‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد،‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي،‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬لمنتخب‭ (‬الفراعنة‭) ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ (‬تريزيجيه‭) ‬مهرجان‭ ‬الأهداف‭ ‬المصرية،‭ ‬بإحرازه‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89،‭ ‬ليحصد‭ ‬المصريون‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مشوارهم‭ ‬بالمجموعة‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬ويتربعون‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬مبكرا‭.‬

وكانت‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬افتتحت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬منتخب‭ ‬إثيوبيا‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬سيراليون،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة‭.‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬مصر،‭ ‬الساعي‭ ‬للصعود‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬نسخ‭ ‬1930‭ ‬و1990‭ ‬و2018،‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬سيراليون،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬منتخب‭ ‬جيبوتي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭.‬

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