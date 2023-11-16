Friday, 17 November 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاضر فيها محمد سلمان بمشاركة 28 دارسًاالفــردان يخــتتم دورة المســتوى الأول للإدارة الريــاضــية

11/16/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬الختام،‭ ‬الأربعاء‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭. ‬وحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المحاضر‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ - ‬15‭ ‬نوفمبر‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬نقل‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬المحاضر‭ ‬والدارسين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأكد‭ ‬الفردان‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬الدورات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورات‭ ‬الجانب‭ ‬الإداري‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬دورات‭ ‬الفنيين،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الإداري‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبرات‭ ‬التراكمية‭ ‬للمحاضر‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬باعتباره‭ ‬لاعبًا‭ ‬وإداريًا‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬موجهًا‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمحمد‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدورة‭ ‬ونقل‭ ‬خبراته‭ ‬إلى‭ ‬الدارسين‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬دارسًا‭: ‬علي‭ ‬علي‭ ‬مهدي‭ ‬رمضان،‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬الشوك،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬كاظم،‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬أحمد،‭ ‬يوسف‭ ‬رضي‭ ‬ميرزا،‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬خليفة،‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالله،‭ ‬سلمان‭ ‬صباح‭ ‬الدوسري،‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬الجشي،‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الحداد،‭ ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬باكرد،‭ ‬عمر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسين،‭ ‬سعود‭ ‬باسل‭ ‬الدوسري،‭ ‬حمد‭ ‬يوسف‭ ‬كمال،‭ ‬أنور‭ ‬صالح‭ ‬محمد،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬العليوي،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسين،‭ ‬صالح‭ ‬خالد‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬عبدالحي،‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬العسماوي،‭ ‬مشعل‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬العميري،‭ ‬أمير‭ ‬محمد‭ ‬بوشهري،‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد،‭ ‬محمود‭ ‬حبيب‭ ‬ظاهر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد،‭ ‬مريم‭ ‬عبدالواحد‭ ‬نجم‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالجليل‭ ‬أحمد‭. ‬وسلم‭ ‬الفردان‭ ‬والزعبي‭ ‬في‭ ‬الختام‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬للدارسين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬محاضر‭ ‬الدورة‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭.‬

MENAFN16112023000055011008ID1107443031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث