حاضر فيها محمد سلمان بمشاركة 28 دارسًاالفــردان يخــتتم دورة المســتوى الأول للإدارة الريــاضــية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬الختام،‭ ‬الأربعاء‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭. ‬وحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المحاضر‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ - ‬15‭ ‬نوفمبر‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬نقل‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬المحاضر‭ ‬والدارسين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأكد‭ ‬الفردان‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬الدورات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورات‭ ‬الجانب‭ ‬الإداري‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬دورات‭ ‬الفنيين،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الإداري‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبرات‭ ‬التراكمية‭ ‬للمحاضر‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬باعتباره‭ ‬لاعبًا‭ ‬وإداريًا‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬موجهًا‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمحمد‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدورة‭ ‬ونقل‭ ‬خبراته‭ ‬إلى‭ ‬الدارسين‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬دارسًا‭: ‬علي‭ ‬علي‭ ‬مهدي‭ ‬رمضان،‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬الشوك،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬كاظم،‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬أحمد،‭ ‬يوسف‭ ‬رضي‭ ‬ميرزا،‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬خليفة،‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالله،‭ ‬سلمان‭ ‬صباح‭ ‬الدوسري،‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬الجشي،‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الحداد،‭ ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬باكرد،‭ ‬عمر‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسين،‭ ‬سعود‭ ‬باسل‭ ‬الدوسري،‭ ‬حمد‭ ‬يوسف‭ ‬كمال،‭ ‬أنور‭ ‬صالح‭ ‬محمد،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬العليوي،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسين،‭ ‬صالح‭ ‬خالد‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬عبدالحي،‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬العسماوي،‭ ‬مشعل‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬العميري،‭ ‬أمير‭ ‬محمد‭ ‬بوشهري،‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد،‭ ‬محمود‭ ‬حبيب‭ ‬ظاهر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد،‭ ‬مريم‭ ‬عبدالواحد‭ ‬نجم‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالجليل‭ ‬أحمد‭. ‬وسلم‭ ‬الفردان‭ ‬والزعبي‭ ‬في‭ ‬الختام‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬للدارسين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬محاضر‭ ‬الدورة‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭.‬