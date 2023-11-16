حاضر فيها محمد سلمان بمشاركة 28 دارسًاالفــردان يخــتتم دورة المســتوى الأول للإدارة الريــاضــية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية أيمن الفردان دورة المستوى الأول للإدارة الرياضية، بحضور الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي.
وأقيمت مراسم الختام، الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، في مقر الاتحاد بالرفاع. وحاضر في الدورة المحاضر محمد سلمان خلال الفترة 12 - 15 نوفمبر.
وفي كلمته بحفل الافتتاح، نقل أيمن الفردان تحيات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، إلى المحاضر والدارسين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأكد الفردان أن دورة المستوى الأول للإدارة الرياضية تأتي ضمن سلسلة الدورات المختلفة التي ينظمها الاتحاد، مشيرًا إلى أن دورات الجانب الإداري لا تقل أهمية عن دورات الفنيين، وخصوصًا أن الإداري يعدّ أحد الأطراف الأساسية في منظومة كرة القدم.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من مخرجات الدورة التي اشتملت على العديد من المحاور المهمة، بالإضافة إلى الخبرات التراكمية للمحاضر محمد سلمان، باعتباره لاعبًا وإداريًا سابقًا في المنتخبات الوطنية، موجهًا الشكر والتقدير لمحمد سلمان على جهوده في تقديم الدورة ونقل خبراته إلى الدارسين.
وشارك في الدورة 28 دارسًا: علي علي مهدي رمضان، محمد سعيد الشوك، سيد محمد هاشم كاظم، علي عيسى علي أحمد، يوسف رضي ميرزا، يوسف عبدالرحمن خليفة، محمد ناصر عبدالله، سلمان صباح الدوسري، علي عبدالحسين الجشي، جعفر عبدالله عيسى الحداد، محمد نبيل باكرد، عمر عبدالعزيز حسين، سعود باسل الدوسري، حمد يوسف كمال، أنور صالح محمد، محمد جاسم محمد، أحمد سمير العليوي، سلمان عبدالعزيز حسين، صالح خالد سعيد، محمد جمال عبدالحي، يوسف أحمد العسماوي، مشعل محمد راشد العميري، أمير محمد بوشهري، حسن عبدالله محمد، محمود حبيب ظاهر، محمد عبدالوهاب محمد، مريم عبدالواحد نجم وعلي عبدالجليل أحمد. وسلم الفردان والزعبي في الختام شهادات المشاركة للدارسين، كما تم تكريم محاضر الدورة محمد سلمان.
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