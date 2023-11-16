كانو يستعرض خطط وبرامج اتحاد الجودو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استعرض نائب رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجودو د. فيصل خالد كانو خطط وبرامج الاتحاد مع المدير الفني باللجنة الأولمبية البحرينية السيد مادن الوناس، خلال الاجتماع بمركز تدريبات المنتخب الوطني للجودو بفندق ذا كي. وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع من أبرزها البرامج والمعسكرات والبطولات التي يسير عليها منتخب الجودو من أجل تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.
وأكد كانو أن رياضة الجودو تحظى بدعم واهتمام من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إضافة إلى كافة ألعاب فنون القتال، مشيدا بدعم ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية لجميع الرياضات القتالية ومنتسبيها لاسيما رياضة الجودو، مبينا أن ذلك كله يعد حافزا كبيرا للاتحاد في مواصلة ارتقاء هذه الرياضة التي شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية وأسهمت في تحقيق العديد من الانجازات للرياضة البحرينية.
وأوضح رئيس اتحاد الجودو أن الاجتماع مع المدير الفني باللجنة الأولمبية البحرينية،
يهدف إلى تعزيز جهود الاتحاد في تحقيق الهدف الأسمى للاتحاد وهو تواجد رياضة الجودو البحرينية في أولمبياد باريس 2024، حيث إن اللجنة الاولمبية البحرينية تقدم كامل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف.
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