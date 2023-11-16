كانو يستعرض خطط وبرامج اتحاد الجودو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعرض‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجودو‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬مادن‭ ‬الوناس،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بمركز‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للجودو‭ ‬بفندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭. ‬وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬البرامج‭ ‬والمعسكرات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬منتخب‭ ‬الجودو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

وأكد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬ألعاب‭ ‬فنون‭ ‬القتال،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬لاسيما‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬يعد‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الجودو‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‮

‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬للاتحاد‭ ‬وهو‭ ‬تواجد‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تقدم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬