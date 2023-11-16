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مقابة يواصل صدارة دوري جيل الذهب لكرة الطاولة

11/16/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬مقابلة‭ ‬صدارته‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬لفئة‭ ‬البراعم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬3‭/‬صفر‭) ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬مقابلة‭ (‬3‭/‬صفر‭) ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬اللاعبين‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬فيصل‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وحسين‭ ‬جعفر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬وفاز‭ ‬الزوجي‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬والسيدهاشم‭ ‬عدنان‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وإبراهيم‭ ‬نادر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬سار‭ ‬فوزا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سماهيج‭ (‬3‭/‬صفر‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬سجاد‭ ‬أنور‭ ‬مكي‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬وبنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬فاز‭ ‬السيدناصر‭ ‬علوي‭ ‬على‭ ‬مؤمن‭ ‬جعفر،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الزوجي‭ ‬سيدمهدي‭ ‬محمود‭ ‬والسيدناصر‭ ‬علوي‭ ‬على‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬ومؤمن‭ ‬جعفر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭.‬

وتمكن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬باربار‭ (‬3‭/‬صفر‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬محمد‭ ‬عامر‭ ‬على‭ ‬يوسف‭ ‬هاني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬وفاز‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬محمود‭ ‬مجدي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬والزوجي‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬قاسم‭ ‬حسين‭ ‬ويوسف‭ ‬هاني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬

وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬مقابلة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وسار‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬وعالي‭ ‬وسماهيج‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وفريقي‭ ‬توبلي‭ ‬وباربار‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

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