مقابة يواصل صدارة دوري جيل الذهب لكرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق نادي مقابلة صدارته لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة الطاولة لفئة البراعم بعد فوزه على عالي (3/صفر) بعد ختام الجولة الخامسة على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وجاء فوز مقابلة (3/صفر) بعد فوز اللاعبين حسن إبراهيم والسيد أحمد فيصل على محمد جاسم وحسين جعفر بثلاثة أشواط نظيفة، وفاز الزوجي حسن إبراهيم والسيدهاشم عدنان على محمد جاسم وإبراهيم نادر بثلاثة أشواط نظيفة.
وحقق فريق سار فوزا جديدا على حساب سماهيج (3/صفر)، حيث فاز سجاد أنور مكي على علي محمد بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فاز السيدناصر علوي على مؤمن جعفر، فيما فاز الزوجي سيدمهدي محمود والسيدناصر علوي على حسين محمد ومؤمن جعفر بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وتمكن البحرين من الفوز على باربار (3/صفر)، حيث فاز محمد عامر على يوسف هاني بثلاثة أشواط نظيفة، وفاز علي حسين على محمود مجدي بثلاثة أشواط نظيفة، والزوجي أحمد محمد وعلي حسين على قاسم حسين ويوسف هاني بثلاثة أشواط نظيفة.
وجاء ترتيب الفرق بعد ختام الجولة الخامسة على النحو الآتي: مقابلة في الصدارة برصيد (9 نقاط)، وسار ثانيا برصيد (8 نقاط)، ثم فرق البحرين وعالي وسماهيج برصيد (6 نقاط)، وفريقي توبلي وباربار برصيد (5 نقاط).
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