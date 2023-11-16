في ختام دورة الإحصاء والتحليل للكرة الطائرةعلـي بن محـمد: ســعداء بنـــجاح الـــدورة ونعـــدكـم بالمـــزيــد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برعاية اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة اختتمت الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فعاليات دورة الإحصاء والتحليل التي نظمها الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالتعاون مع مركز البحرين الدولي للتطوير وذلك بحضور الأمين العام للإتحادين العربي والبحريني فراس الحلواجي ونائبي رئيس الاتحاد البحريني محمد الذوادي وحبيب محمد.
وألقى اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة كلمة شكر فيها المحاضر محمد سلمان وجميع القائمين على الدورة كما ثمن المشاركة المتميزة من الدارسين والذين بلغ عددهم 29 دارسا معربا عن سعادته بتواجد عدد كبير من الدول العربية.
وأضاف «نعدكم بالمزيد من الدورات القادمة للاتحاد العربي للكرة الطائرة ونأمل منكم الاستمرار وتطوير قدراتكم في ميدان العمل ونقل ما تعلمتوه من علوم ومعارف إلى جميع المدربين والفنيين..».
وذكر بأن الهدف من تلك الدورة تخريج عدد من الدارسين للمشاركة في الإحصاء والتحليل بالبطولات العربية وفي مقدمتها بطولة الأندية العربية التي ستقام في الأردن العام القادم 2024، كما أن الدورات القادمة ستشمل الإعداد البدني والحكام المدربين في إطار استراتيجية الاتحاد العربي الجديدة.
ومن جهته أعرب الأمين العام للإتحادين العربي والبحريني فراس الحلواجي عن اعتزازه بالإقبال الكبير من الدول العربية وهو ما ساهم في نجاح الدورة مؤكدا عزم الأمانة العامة بالاتحاد العربي تنظيم دورات تخصصية استثنائية تشمل المدربين والإداريين والحكام والإعلاميين من بينها دورة إدارية لمدراء الفرق ودورة إعلامية في صناعة المحتوى الإلكتروني بالكرة الطائرة وتحليل المباريات بوسائل الإعلام والمزيد من الدورات القادمة مشيرا إلى أن نجاح هذه الدورة يعطي الاتحاد حافزا لمواصلة الدورات لتنمية وتطوير اللعبة في الوطن العربي.
وفي ختام الدورة قام رئيس الاتحادين العربي والبحريني بتسليم الشهادات للدارسين وهنأهم باجتياز الدورة بنجاح.
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