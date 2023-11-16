في ختام دورة الإحصاء والتحليل للكرة الطائرةعلـي بن محـمد: ســعداء بنـــجاح الـــدورة ونعـــدكـم بالمـــزيــد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برعاية‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اختتمت‭ ‬الأربعاء‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الإحصاء‭ ‬والتحليل‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للتطوير‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للإتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬ونائبي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬وحبيب‭ ‬محمد‭.‬

وألقى‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬المحاضر‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬وجميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬المشاركة‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬الدارسين‭ ‬والذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬29‭ ‬دارسا‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتواجد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعدكم‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬القادمة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ونأمل‭ ‬منكم‭ ‬الاستمرار‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتكم‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العمل‭ ‬ونقل‭ ‬ما‭ ‬تعلمتوه‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬ومعارف‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المدربين‭ ‬والفنيين‭..‬‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬بأن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدورة‭ ‬تخريج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدارسين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الإحصاء‭ ‬والتحليل‭ ‬بالبطولات‭ ‬العربية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدورات‭ ‬القادمة‭ ‬ستشمل‭ ‬الإعداد‭ ‬البدني‭ ‬والحكام‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬الجديدة‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للإتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬مؤكدا‭ ‬عزم‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬تنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تخصصية‭ ‬استثنائية‭ ‬تشمل‭ ‬المدربين‭ ‬والإداريين‭ ‬والحكام‭ ‬والإعلاميين‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دورة‭ ‬إدارية‭ ‬لمدراء‭ ‬الفرق‭ ‬ودورة‭ ‬إعلامية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وتحليل‭ ‬المباريات‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬القادمة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬يعطي‭ ‬الاتحاد‭ ‬حافزا‭ ‬لمواصلة‭ ‬الدورات‭ ‬لتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬للدارسين‭ ‬وهنأهم‭ ‬باجتياز‭ ‬الدورة‭ ‬بنجاح‭.‬