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في الكرة الطائرةمركز(3) بين فكّي حوائط الصد والتدخلات الهجومية (1)

11/16/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استطلاع‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


الوقائع‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنّ‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يتحكّم‭ ‬ويسهل‭ ‬مأمورية‭ ‬بقية‭ ‬المراكز‭ ‬الهجومية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬المركز‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬صاحبه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متمكنا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مهارات‭: ‬الأولى‭ ‬قراءة‭ ‬المعدين‭ ‬والضاربين،‭ ‬والثانية‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬والثالثة‭ ‬التدخل‭ ‬الهجومي،‭ ‬وهناك‭ ‬لاعبون‭ ‬يميلون‭ ‬بل‭ ‬تطغى‭ ‬عليهم‭ ‬مهارة‭ ‬الصد،‭ ‬وآخرون‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصد،‭ ‬وقلة‭ ‬نادرة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬توازنها‭ ‬بين‭ ‬المهارتين،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬استطلعنا‭ ‬آراء‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬وجهات‭ ‬نظرهم‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭.‬


ضاحي‭: ‬وضعية‭ ‬المباراة‭ ‬تحدّد‭ ‬رجحان‭ ‬المهارة

ويرى‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬أنّ‭ ‬وضعية‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحدّد‭ ‬رجحان‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬أو‭ ‬الدفاع،‭ ‬فهناك‭ ‬بحسب‭ ‬رأيه‭ ‬مباريات‭ ‬تتطلب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬وأخرى‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬بأنّ‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يشغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬له‭ ‬ميزة،‭ ‬فهناك‭ ‬لاعبون‭ ‬يطغى‭ ‬عليهم‭ ‬الهجوم،‭ ‬وآخرون‭ ‬يغلب‭ ‬عليهم‭ ‬تشكيل‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬أنهم‭ ‬سيئون‭ ‬في‭ ‬المهارة‭ ‬الأخرى،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يغلب‭ ‬عليهم‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭.‬

ويرى‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬أنّ‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لعبة‭ ‬جماعية‭ ‬وكل‭ ‬مركز‭ ‬يكمل‭ ‬الآخر،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬لديك‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المراكز‭ ‬الهجومية‭ ‬ضاربين‭ ‬أقوياء‭ ‬فهذا‭ ‬سيعزّز‭ ‬مكانة‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح،‭ ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬فهذا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬هجوميا‭.‬

‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭: ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المهارتين

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر‭ ‬أنه‭ ‬شخصيا‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المهارتين،‭ ‬ويرى‭ ‬شخصيا‭ ‬أنه‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬مهارة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المهارتين‭ ‬فإنه‭ ‬حرّم‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬خدماته‭ ‬لفريقه،‭ ‬وأنّ‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬هي‭ ‬الأصعب‭ ‬لأنك‭ ‬لست‭ ‬أنت‭ ‬صاحب‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

وقال‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها‭ ‬فهذا‭ ‬يساعد‭ ‬لاعب‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬وجهه‭ ‬الهجومي،‭ ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬غابت‭ ‬فإنّ‭ ‬دوره‭ ‬سيقتصر‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتوفق‭ ‬في‭ ‬الأخيرة‭ ‬ففي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يخسر‭ ‬الفريق‭ ‬جهود‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬المهارتين‭ ‬معا‭.‬


حسن‭ ‬عباس‭: ‬الصد‭ ‬يتطلب‭ ‬هذه‭ ‬المهارات

وأفاد‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أنّه‭ ‬شخصيا‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬كلاعب‭ ‬مركز‭ ‬3،‭ ‬ويرى‭ ‬في‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬أنها‭ ‬الأصعب‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬الصد‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعب‭ ‬لائقا‭ ‬بدنيا‭ ‬وقارئا‭ ‬جيدا‭ ‬للخصم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توفر‭ ‬عنصر‭ ‬الخبرة‭.‬

ويتفق‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النجمة‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬بأنّ‭ ‬ظروف‭ ‬المباراة‭ ‬أو‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحدّد‭ ‬دور‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3،‭ ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬تركيز‭ ‬توجيه‭ ‬الألعاب‭ ‬إلى‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬فهنا‭ ‬يتوقف‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬للاعب‭ ‬مركز‭ ‬3،‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬تكون‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬هجوميا‭.‬


الخباز‭: ‬أشتغل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬الصد

ولفت‭ ‬علي‭ ‬الخباز‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مهارة‭ ‬الهجوم‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬عندما‭ ‬يشغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬إذ‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهارة‭ ‬أنها‭ ‬مغرية‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تصويبة‭ ‬هجومية‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬لاعب‭ ‬يملك‭ ‬الخبرة‭ ‬وله‭ ‬اسمه‭ ‬فهذا‭ ‬يحفزه‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬الشباب‭ ‬بأنّ‭ ‬المدربين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يطلبون‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مهارة‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهدوم،‭ ‬وهو‭ ‬حاليا‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬يعكف‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭.‬


عبدالجبار‭: ‬يطغى‭ ‬علي‭ ‬الهجوم‭ ‬لهذا‭ ‬السبب

وعزا‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬عالي‭ ‬طغيان‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سابقا‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬شغل‭ ‬مركز3‭ ‬الذي‭ ‬لازال‭ ‬يلعب‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ويرى‭ ‬في‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬أنها‭ ‬الأصعب‭ ‬وتحتاج‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬قراءة‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الضاربين‭ ‬وأسلوب‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬الهجومية‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬وشقيقه‭ ‬محمد‭ (‬جوني‭) ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب‭ ‬من‭ ‬الضاربين‭ ‬الذين‭ ‬تجد‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬لديه‭ ‬حلوله‭ ‬الخاصة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬


عبدالعزيز‭: ‬المهارتان‭ ‬

مهمتان‭ ‬والصد‭ ‬أهم

ويرى‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬عبدالنبي‭ ‬بأنّ‭ ‬كلا‭ ‬المهارتين‭ ‬مهمتين‭ ‬لمن‭ ‬يشغل‭ ‬مركز‭ ‬3،‭ ‬وتبقى‭ ‬مهارة‭ ‬تشكيل‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬هي‭ ‬الأهم،‭ ‬لأنه‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬ترتيب‭ ‬تمركز‭ ‬المدافعين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخلفية‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬يشغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهمتين‭ ‬بالتساوي‭ ‬وبالقوة‭ ‬نفسها،‭ ‬وقال‭ ‬بأنّ‭ ‬مدربه‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭
‬حوائط‭ ‬الصد‭.‬

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