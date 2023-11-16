بهدفين.. ((الأحمر)) ينتصر على اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المزدوجة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بنتيجة الفوز على نظيره اليمني (0/1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.
وسجل هدفيّ منتخبنا محمد مرهون بالدقيقة (38) وإبراهيم الختال بالدقيقة (48)، وبذلك حصد منتخبنا أول ثلاث نقاط في مجموعته الثانية، ليأتي في المركز الثاني خلف المنتخب الإماراتي الذي اكتسح نظيره النيبال بنتيجة (4-0). وستكون مواجهة منتخبنا المقبلة مع نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري على استاد البحرين الوطني.
وظهر منتخبنا الوطني بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي بصورة جيدة في أول مباراة رسمية بصورة جيدة من حيث انتقائه العناصر التي بدأت اللقاء والخطة التي انتهجها في مواجهته نظيره اليمني، حيث اتضح على أداء منتخبنا الجدية والتركيز والرغبة في هز الشباك، وتحققت له أكثر من فرصة إلا انه لم يوفق في ذلك إلا مع نهاية الشوط عبر محمد مرهون الذي استغل خطأ حارس اليمن.
وواصل منتخبنا أفضليته الفنية واقتنص هدف التعزير في مطلع الشوط الثاني بأقدام إبراهيم الختال بتسديدة ارضية اصطدمت بالمدافع واتجهت إلى الشباك (48(.
وسعى منتخبنا لتعزيز النتيجة إلا انه لم يوفق في ذلك ليحافظ على الهدفين ويخرج بانتصار ثمين ومستحق.
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