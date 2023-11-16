بهدفين.. ((الأحمر)) ينتصر على اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬ الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









استهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬بنتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ (‬0/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬38‭) ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬بالدقيقة‭ (‬48‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬الثانية،‭ ‬ليأتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬اكتسح‭ ‬نظيره‭ ‬النيبال‭ ‬بنتيجة‭ (‬4-0‭). ‬وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬انتقائه‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬اللقاء‭ ‬والخطة‭ ‬التي‭ ‬انتهجها‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني،‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الجدية‭ ‬والتركيز‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬وتحققت‭ ‬له‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬خطأ‭ ‬حارس‭ ‬اليمن‭.‬

وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬الفنية‭ ‬واقتنص‭ ‬هدف‭ ‬التعزير‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بأقدام‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬بتسديدة‭ ‬ارضية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالمدافع‭ ‬واتجهت‭ ‬إلى‭ ‬الشباك‭ (‬48‭(.‬

وسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬الهدفين‭ ‬ويخرج‭ ‬بانتصار‭ ‬ثمين‭ ‬ومستحق‭.‬