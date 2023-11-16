افتــتاح بطــــولة آيــلانــد كـلاســــيـك للجـــولف الـ24

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت اليوم فعاليات اليوم الثاني من بطولة آيلاند كلاسيك الخيرية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام. تُقام هذه الفعالية سنويًا وتعد أحد أكثر الفعاليات المنتظرة في تقويمات عشاق رياضة الجولف.
تُقام البطولة خلال الفترة ما بين 16 إلى 18 نوفمبر تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ملعبه الخاص للجولف بقصر الصافرية. ويُقام حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة 12 ظهرًا بحضور العديد من كبار الشخصيات والمديرين التنفيذيين ولاعبي الجولف وغيرهم من الضيوف.
صرح الدكتور جورج شيريان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية قائلا: «لقد مر اليوم الأول من اللعب بشكل رائع. كما يتطلع لاعبو الجولف إلى اللعب في هذه البطولة حيث حظي لاعبو الجولف بلعبة ممتعة في ملعب الجولف الرائع ا ذو التسع حفر في اليوم الأول حيث كانت الظروف الجوية ممتازة. كما أضاف أنه سيكون هناك فائزون بشكل عام في المسابقات الجانبية إلى جانب الفرق الفائزة في مجموعة دوري البطولة ومجموعة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى تتويج الفائزين بجائزة أقرب ضربة للسارية، وجائزة الضربة الأكثر دقة، وجائزة أطول ضربة».
تضمنت الفرق المشاركة في اليوم الأول:
مجموعة افريكان آند ايسترن، الحواج 1، مستشفى الإرسالية الأمريكية - المنامة 1 ، مستشفى الإرسالية الأمريكية - سار 1 ، هاكرز 1، مستشفى الإرسالية الأمريكية - الرفاع
محمد جلال 1، إبراهيم خليل كانو 1 ، ديكو البحرين، بين بانديتس، الحواج 2، هاكرز 2،
الصقور السوداء، الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا 1، فريق الدبلوماسيين، هاكرز 3، الصافرية، بنك الخليج المتحد 1، زيروكس 1، زيروكس 2
فيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بجائزة أقرب ضربة للسارية، وجائزة الضربة الأكثر دقة، وجائزة أطول ضربة لكل مجموعة من الدوري طوال مدة الثلاثة أيام:
نتائج المسابقة الجانبية:
الفرق الفائزة في المجموعة (ب) (الفترة المسائية):
جائزة أقرب ضربة للسارية (الحفرة رقم 6): أندرو
بريكسبير
- زيروكس 1
جائزة الضربة الأكثر دقة (الحفرة رقم 8): ليندسي قيبسون
- الكلية الملكية للجراحين 1
جائزة أطول ضربة (الحفرة رقم 4): صلاح الرويعي - بنك الخليج المتحد
1
الفريق المتصدر بعد مرور اليوم الأول
مجموعة دوري البطولة (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6 نقاط أو أكثر):
الفريق المتصدر: بنك الخليج المتحد 1
الفريق الحائز على المركز الثاني: ديكو بحرين
الفريق الحائز على المركز الثالث: بن بانديستس
مجموعة الدوري الممتاز (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6.1 نقاط أو أكثر):
الفريق المتصدر: الصافرية
الفريق الحائز على المركز الثاني: زيروكس 1
الفريق الحائز على المركز الثالث: بلاك هواكس
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