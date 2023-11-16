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افتــتاح بطــــولة آيــلانــد كـلاســــيـك للجـــولف الـ24

11/16/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬اليوم‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬تُقام‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬سنويًا‭ ‬وتعد‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفعاليات‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬تقويمات‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭.‬

تُقام‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬الخاص‭ ‬للجولف‭ ‬بقصر‭ ‬الصافرية‭. ‬ويُقام‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهرًا‭ ‬بحضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬ولاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭.‬

صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬مر‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭. ‬كما‭ ‬يتطلع‭ ‬لاعبو‭ ‬الجولف‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬حظي‭ ‬لاعبو‭ ‬الجولف‭ ‬بلعبة‭ ‬ممتعة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الرائع‭ ‬ا‭ ‬ذو‭ ‬التسع‭ ‬حفر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬ممتازة‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬فائزون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الجانبية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬ومجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية،‭ ‬وجائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة،‭ ‬وجائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‮»‬‭.‬

تضمنت‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭:‬

مجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن،‭ ‬الحواج‭ ‬1،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ - ‬المنامة‭ ‬1‭ ‬،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ - ‬سار‭ ‬1‭ ‬،‭ ‬هاكرز‭ ‬1،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ - ‬الرفاع

محمد‭ ‬جلال‭ ‬1،‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬1‭ ‬،‭ ‬ديكو‭ ‬البحرين،‭ ‬بين‭ ‬بانديتس،‭ ‬الحواج‭ ‬2،‭ ‬هاكرز‭ ‬2،‭ ‬

الصقور‭ ‬السوداء،‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬1،‭ ‬فريق‭ ‬الدبلوماسيين،‭ ‬هاكرز‭ ‬3،‭ ‬الصافرية،‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭ ‬1،‭ ‬زيروكس‭ ‬1،‭ ‬زيروكس‭ ‬2

فيما‭ ‬يلي‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية،‭ ‬وجائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة،‭ ‬وجائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ ‬لكل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭:‬


‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقة‭ ‬الجانبية‭:‬

الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) (‬الفترة‭ ‬المسائية‭):‬

جائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬6‭): ‬أندرو‭
‬بريكسبير‭
- ‬زيروكس‭ ‬1

جائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬8‭): ‬ليندسي‭ ‬قيبسون‭
- ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬1‭ ‬

جائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬4‭): ‬صلاح‭ ‬الرويعي‭ - ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭
‬1


الفريق‭ ‬المتصدر‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬اليوم‭ ‬الأول

مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭):‬

الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭ ‬1‭ ‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬ديكو‭ ‬بحرين‭ ‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬بن‭ ‬بانديستس‭ ‬

مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭.‬1‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭):‬


الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬الصافرية‭

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬زيروكس‭ ‬1‭ ‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬بلاك‭ ‬هواكس‭ ‬

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