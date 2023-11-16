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افتتاح البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد((حامل اللقب)) يواجه النسر الذهبي الهندي اليوم

11/16/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00



يستهل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬النسر‭ ‬الذهبي‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬الـ26‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭.‬

ويستضيف‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وستقام‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مجمع‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله‭ ‬الرياضي‭ ‬بمنطقة‭ ‬صباح‭ ‬السالم،‭ ‬والمباريات‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬الكأس‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬ويعاونه‭ ‬هشام‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬وقد‭ ‬تعاقد‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬محترفين‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬نظامها،‭ ‬هم‭: ‬الحارس‭ ‬المصري‭ ‬كريم‭ ‬هنداوي،‭ ‬والتونسي‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬عبدالله،‭ ‬والتونسي‭ ‬الآخر‭ ‬أسامة‭ ‬الجزيري‭ ‬والصربي‭ ‬فوك‭ ‬بازوفيك،‭ ‬كما‭ ‬استعان‭ ‬بجناح‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونادي‭ ‬باربار‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الموجودة‭ ‬لديه‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬كميل‭ ‬محفوظ،‭ ‬بلال‭ ‬بشام،‭ ‬علي‭ ‬فؤاد،‭ ‬عادل‭ ‬محمد،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬الأخوان‭ ‬عبدالله‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬سعود‭ ‬الجنيد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬باسم،‭ ‬حمد‭ ‬الشملان،‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬وجاسم‭ ‬رضي،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬عنه‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬ومحمد‭ ‬ميرزا‭.‬

واستعد‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خوض‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وخرج‭ ‬منها‭ ‬بالمركز‭ ‬الثامن‭ ‬بلاعبيه‭ ‬المحليين،‭ ‬ثم‭ ‬أقام‭ ‬بضعة‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬بالكويت‭. ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬محلية‭ ‬مميزة‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬استعان‭ ‬بها‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬ستحقق‭ ‬الإضافة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬وخبرتهم‭ ‬الفنية‭ ‬المعروفة،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬النسر‭ ‬الهندي‭ ‬متوقع‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬لفريق‭ ‬النجمة،‭ ‬بسبب‭ ‬الفروقات‭ ‬الفنية‭ ‬والخبرة‭ ‬الميدانية،‭ ‬وتشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لأن‭ ‬يقتحم‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي‭ ‬ويجهز‭ ‬لاعبيه‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬لخوض‭ ‬المباريات‭ ‬الأكثر‭ ‬قوة‭ ‬وأهمية‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

ووقع‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بجانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ (‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري،‭ ‬والنسر‭ ‬الذهبي‭ ‬الهندي‭)‬،‭ ‬وسيلعب‭ ‬النجمة‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬بلقاء‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬وبعدها‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬ويختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬بالدوري‭ ‬التمهيدي‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬بملاقاة‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬ويتأهل‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬ليواجها‭ ‬متصدر‭ ‬ووصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأخرى‭ (‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬ساي‭ ‬الهندي‭ ‬وشباب‭ ‬صيدا‭ ‬اللبناني‭).‬

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