افتتاح البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد((حامل اللقب)) يواجه النسر الذهبي الهندي اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستهل فريق النجمة اليوم (الجمعة) حملة الدفاع عن لقبه حينما يواجه النسر الذهبي الهندي في البطولة الآسيوية للأندية الـ26 لكرة اليد في الساعة الثامنة والنصف.
ويستضيف نادي القادسية الكويتي البطولة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري، وستقام المنافسات على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بمنطقة صباح السالم، والمباريات منقولة على قنوات الكأس.
ويشرف على تدريب فريق النجمة المدرب الوطني سيد علي الفلاحي ويعاونه هشام عبدالأمير، وقد تعاقد الفريق مع 4 محترفين لخوض هذه البطولة كما ينص عليه نظامها، هم: الحارس المصري كريم هنداوي، والتونسي أنور بن عبدالله، والتونسي الآخر أسامة الجزيري والصربي فوك بازوفيك، كما استعان بجناح منتخبنا ونادي باربار قاسم قمبر، بالإضافة إلى المجموعة الموجودة لديه وهم: محمد حبيب، محمد علي ميرزا، حسن ميرزا، كميل محفوظ، بلال بشام، علي فؤاد، عادل محمد، مهدي سعد، الأخوان عبدالله ومجتبى الزيمور، سعود الجنيد، قاسم قمبر، سيد علي باسم، حمد الشملان، علي خميس وجاسم رضي، فيما يغيب عنه بداعي الإصابة أحمد المقابي ومحمد ميرزا.
واستعد فريق النجمة لهذه البطولة من خلال خوض بطولة «سوبر غلوب» التي اختتمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية وخرج منها بالمركز الثامن بلاعبيه المحليين، ثم أقام بضعة حصص تدريبية بالكويت. الفريق يمتلك عناصر محلية مميزة ومن المؤكد أن الأسماء التي استعان بها لتدعيم صفوفه ستحقق الإضافة المطلوبة بناءً على إمكاناتهم وخبرتهم الفنية المعروفة، وهذا من شأنه أن يعزز حظوظه في اجتياز مرحلة المجموعات والمنافسة على اللقب.
مباراة اليوم أمام النسر الهندي متوقع لها أن تكون سهلة لفريق النجمة، بسبب الفروقات الفنية والخبرة الميدانية، وتشكل فرصة للجهاز الفني لأن يقتحم أجواء البطولة بالشكل المثالي ويجهز لاعبيه بأفضل صورة لخوض المباريات الأكثر قوة وأهمية مع الأيام المقبلة.
ووقع فريق النجمة بجانب كل من (الكويت الكويتي، الخليج السعودي، الغرافة القطري، والنسر الذهبي الهندي)، وسيلعب النجمة مباراته الثانية يوم الاثنين 20 نوفمبر بلقاء الخليج السعودي، وبعدها الغرافة القطري يوم 21 ويختتم مبارياته بالدوري التمهيدي يوم 23 بملاقاة الكويت الكويتي، ويتأهل من المجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني، ليواجها متصدر ووصيف المجموعة الأخرى (القادسية الكويتي، الشارقة الإماراتي، العربي القطري، الجيش العراقي، ساي الهندي وشباب صيدا اللبناني).
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