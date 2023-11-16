ختام دورة دراسات الترقية لحكام اليد الآسيويين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت يوم أمس دورة دراسات الترقية للحكام لنيل الشارة القارية لكرة اليد والتي نظمها الاتحاد البحريني لكرة اليد تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ممثلة في رئيس لجنة الحكام صالح عاشور.
وحرص رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي على حضور الحفل الختامي للدورة، حيث أشاد بالجهود المبذولة من قبل رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي ودوره الكبير في تطوير القطاع التحكيمي في القارة، وقال إن الدورة شهدت مشاركة واسعة من قبل الحكام في القارة الآسيوية وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من قبل الاتحادات القارية في الارتقاء بمستوى التحكيم لديهم لما له من أهمية كبيرة كأحد أطراف اللعبة الرئيسية.
وهنأ إسحاقي الأطقم التحكيمية التي حصلت على الشارة القارية متمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة والاستعداد إلى دورات دراسية قادمة، ومن بين الأطقم التي نالت الشارة أربعة حكام بحرينيين وهم: حسن بوحسون، السيد علي إسماعيل، زينب عادل وحوراء المدوب.
يذكر أن دورة الدراسات شهدت مشاركة 19 طاقماً تحكيمياً من قارة آسيا، كالتالي: من البحرين (2)، السعودية (1)، الكويت (2)، العراق (3)، إيران (3)، المالديف (3)، سوريا (2)، هونج كونج (1)، كوريا الجنوبية (1)، بنغلاديش (1).
وأقيمت الدورة على فترتين صباحية ومسائية حيث تم اعتماد مشاركة دوري المدارس لكرة اليد في الفترة الصباحية ومسابقات الاتحاد في الفترة المسائية لإدارة المباريات، كما تخلل الدورة إجراء اختبارات عملية ونظرية بالإضافة إلى عدد من المحاضرات النظرية، وحصلت الأطقم التحكيمية التي اجتازت المتطلبات الأساسية على الشارة القارية في مجال التحكيم.
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