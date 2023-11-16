ختام دورة دراسات الترقية لحكام اليد الآسيويين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬دورة‭ ‬دراسات‭ ‬الترقية‭ ‬للحكام‭ ‬لنيل‭ ‬الشارة‭ ‬القارية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬صالح‭ ‬عاشور‭.‬

وحرص‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للدورة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬ودوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬التحكيمي‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الدورة‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬لديهم‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬كأحد‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‭ ‬الرئيسية‭.‬

وهنأ‭ ‬إسحاقي‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬القارية‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬لمن‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬والاستعداد‭ ‬إلى‭ ‬دورات‭ ‬دراسية‭ ‬قادمة،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأطقم‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الشارة‭ ‬أربعة‭ ‬حكام‭ ‬بحرينيين‭ ‬وهم‭: ‬حسن‭ ‬بوحسون،‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬إسماعيل،‭ ‬زينب‭ ‬عادل‭ ‬وحوراء‭ ‬المدوب‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الدراسات‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬19‭ ‬طاقماً‭ ‬تحكيمياً‭ ‬من‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬كالتالي‭: ‬من‭ ‬البحرين‭ (‬2‭)‬،‭ ‬السعودية‭ (‬1‭)‬،‭ ‬الكويت‭ (‬2‭)‬،‭ ‬العراق‭ (‬3‭)‬،‭ ‬إيران‭ (‬3‭)‬،‭ ‬المالديف‭ (‬3‭)‬،‭ ‬سوريا‭ (‬2‭)‬،‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ (‬1‭)‬،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬1‭)‬،‭ ‬بنغلاديش‭ (‬1‭).‬

وأقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬مشاركة‭ ‬دوري‭ ‬المدارس‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬ومسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬لإدارة‭ ‬المباريات،‭ ‬كما‭ ‬تخلل‭ ‬الدورة‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬عملية‭ ‬ونظرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬النظرية،‭ ‬وحصلت‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬اجتازت‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭.‬