نادي البحرين للتنس يخصص جوائز مالية للفائزين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأ نادي البحرين للتنس في وضع الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية والحفل الختامي للنسخة الخامسة والثلاثين من بطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس التي تقام في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء القادم برعاية المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات حيث تم تجهيز كؤوس صنعت خصيصا وحصريا للفائزين بالبطولة، كما خصص النادي جوائز مالية للفائزين بمسابقات فردي وزوجي السوبر، وفردي السيدات وفردي الرجال، كما خصص النادي جوائز عينية تخصص لجمهور المباراة الختامية للبطولة يتم السحب عليها يوم الثلاثاء القادم أثناء الحفل الختامي.
وبهذه المناسبة أشاد خميس محمد المقلة رئيس نادي البحرين للتنس بمواصلة شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات رعاية هذه البطولة العريقة على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن التي تعد من أهم وأكبر بطولات التنس المحلية في مملكة البحرين، كما أشاد بالمستوى الفني الرائع للبطولة، والمباريات الجميلة والشيقة التي يستمتع بها جمهور البطولة يوميا على ملاعب نادي البحرين للتنس بالجفير.
وقد أسفرت نتائج أمس عن تأهل الثنائي قدري رزق وعدي شانبهانج الى المباراة النهائية في مسابقة الرواد 55 بعد فوزهما على الثنائي نورمان أبستيلياس وروني سيفرا بنتيجة 6-4 و6-2 ليضربا بذلك موعدا في النهائي مع الثنائي كمال البحراني ونبيل دواني اللذين قد تأهلا بدورهما إلى المباراة النهائية بعد فوزهما على الثنائي عمر راميريز وسكوت روجال بنتيجة 6-2 و6-0، وفي مسابقة زوجي السيدات تأهل الثنائي تيس كارول وأيرا كارول إلى المباراة النهائية بعد فوزهما على الثنائي أبي بلايو وروز هايليل بنتيجة 6-1 و6-1، وفي نفس المسابقة فاز الثنائي سويم شون وجينفير هيوتن على الثنائي إسراء ومروة رسلان بنتيجة 6-0 و6-1 وتأهلا أيضا الى المباراة النهائية، وفي مسابقة الزوجي رجال تأهل الثنائي جون كايا وايكنسيو دارنفاد إلى المباراة النهائية بعد فوزهما على الثنائي محمد بوحسن وعلى عبداللطيف بنتيجة 6-3 و7-5 ليتقابلا بذلك في المباراة النهائية مع الثنائي أحمد جعفر ونلان شوكابا اللذين تأهلا للنهائي بعد فوزهما على الثنائي برونو سواريس ولويس فيريرا بنتيجة 6-0 و6-1.
ويحصل اللاعبون المشاركون في البطولة اليوم الجمعة على راحة، حيث تنطلق المباريات النهائية اعتبارا من غد السبت.
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