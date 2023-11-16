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نادي البحرين للتنس يخصص جوائز مالية للفائزين

11/16/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأ‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬برعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬كؤوس‭ ‬صنعت‭ ‬خصيصا‭ ‬وحصريا‭ ‬للفائزين‭ ‬بالبطولة،‭ ‬كما‭ ‬خصص‭ ‬النادي‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭ ‬بمسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬وفردي‭ ‬السيدات‭ ‬وفردي‭ ‬الرجال،‭ ‬كما‭ ‬خصص‭ ‬النادي‭ ‬جوائز‭ ‬عينية‭ ‬تخصص‭ ‬لجمهور‭ ‬المباراة‭ ‬الختامية‭ ‬للبطولة‭ ‬يتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬أثناء‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بمواصلة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‮
‬البتروكيماويات‭ ‬رعاية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الفني‭ ‬الرائع‭ ‬للبطولة،‭ ‬والمباريات‭ ‬الجميلة‭ ‬والشيقة‭ ‬التي‭ ‬يستمتع‭ ‬بها‭ ‬جمهور‭ ‬البطولة‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بالجفير‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬قدري‭ ‬رزق‭ ‬وعدي‭ ‬شانبهانج‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرواد‭ ‬55‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬نورمان‭ ‬أبستيلياس‭ ‬وروني‭ ‬سيفرا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬ليضربا‭ ‬بذلك‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬كمال‭ ‬البحراني‭ ‬ونبيل‭ ‬دواني‭ ‬اللذين‭ ‬قد‭ ‬تأهلا‭ ‬بدورهما‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬عمر‭ ‬راميريز‭ ‬وسكوت‭ ‬روجال‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬0،‭ ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السيدات‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬تيس‭ ‬كارول‭ ‬وأيرا‭ ‬كارول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬أبي‭ ‬بلايو‭ ‬وروز‭ ‬هايليل‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المسابقة‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬سويم‭ ‬شون‭ ‬وجينفير‭ ‬هيوتن‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬إسراء‭ ‬ومروة‭ ‬رسلان‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬وتأهلا‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬رجال‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬جون‭ ‬كايا‭ ‬وايكنسيو‭ ‬دارنفاد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬محمد‭ ‬بوحسن‭ ‬وعلى‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬ليتقابلا‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬جعفر‭ ‬ونلان‭ ‬شوكابا‭ ‬اللذين‭ ‬تأهلا‭ ‬للنهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬برونو‭ ‬سواريس‭ ‬ولويس‭ ‬فيريرا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

ويحصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬راحة،‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬غد‭ ‬السبت‭.‬

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