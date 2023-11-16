Friday, 17 November 2023 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الموروث)) تعلن انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

11/16/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬الخميس‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭.‬

ويبدأ‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬الجمعة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬لمسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصقور‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬يمثل‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التراثية‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬المري‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬سيشهد‭ ‬استحداث‭ ‬بطولة‭ ‬تنشيطية‭ ‬جديدة‭ ‬للصقور‭ ‬تبدأ‭ ‬السبت‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البطولة‭ ‬مخصصة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الصقور‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الفروخ‮»‬‭ ‬وتأتي‭ ‬تمهيدا‭ ‬لانطلاق‭ ‬أشواط‭ ‬الصقور‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأكد‭ ‬المري‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التراثية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬والصفات‭ ‬الحميدة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬تنوع‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬وتزرع‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬روزنامة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ويأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور،‭ ‬يتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬سباقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العربي‭ ‬الأصيلة‭ ‬وسباقات‭ ‬الهجن‭ ‬وفعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

MENAFN16112023000055011008ID1107443021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث