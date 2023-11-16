((الموروث)) تعلن انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي الخميس انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة.
ويبدأ موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الجمعة بالتسجيل والتشبية لمسابقات الصيد بالصقور المختلفة التي تبدأ غدا السبت.
وبهذه المناسبة، قال السيد محمد بن عايض العذبة المري عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس لجنة الصقور إن تنظيم النسخة التاسعة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد يمثل نجاحا بارزا كواحد من الفعاليات التراثية الرئيسية المستمرة التي تستضيفها البحرين.
وأكد المري أن الموسم سيشهد استحداث بطولة تنشيطية جديدة للصقور تبدأ السبت حيث ستكون البطولة مخصصة لجميع أنواع الصقور فئة «الفروخ» وتأتي تمهيدا لانطلاق أشواط الصقور الرئيسية.
وأكد المري أن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد أصبح من الفعاليات التراثية الأساسية التي تقام للحفاظ على هذا الإرث الذي يجسد القيم النبيلة والصفات الحميدة للمجتمع البحريني.
وقال إن مثل هذه البطولات تعكس مدى تنوع التراث البحريني وتزرع قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية على روزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ويأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد في مملكة البحرين.
وبالإضافة إلى مسابقات الصيد بالصقور، يتضمن الموسم سباقات المهد العربي وسباقات الخيل العربي الأصيلة وسباقات الهجن وفعاليات أخرى تتعلق بالموروث البري الذي تشتهر فيه البحرين ودول الخليج.
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