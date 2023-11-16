((الموروث)) تعلن انطلاق موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬الخميس‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭.‬

ويبدأ‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬الجمعة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬لمسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصقور‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬يمثل‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التراثية‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬المري‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬سيشهد‭ ‬استحداث‭ ‬بطولة‭ ‬تنشيطية‭ ‬جديدة‭ ‬للصقور‭ ‬تبدأ‭ ‬السبت‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البطولة‭ ‬مخصصة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الصقور‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الفروخ‮»‬‭ ‬وتأتي‭ ‬تمهيدا‭ ‬لانطلاق‭ ‬أشواط‭ ‬الصقور‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأكد‭ ‬المري‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التراثية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬والصفات‭ ‬الحميدة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬تنوع‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬وتزرع‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬روزنامة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ويأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور،‭ ‬يتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬سباقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العربي‭ ‬الأصيلة‭ ‬وسباقات‭ ‬الهجن‭ ‬وفعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬