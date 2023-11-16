رياضة تساعد مرضى السكري والحالات الإلتهابية ...تعرف عليها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير دراسة جديدة إلى أن التدريب المتقطع المائي يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري والحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب الأوتار والتهاب المفاصل على إدارة حالاتهم بشكل جيد.

يتضمن التمرين المتقطع دفعات قصيرة من التمارين عالية الكثافة، تليها فترات تعافي قصيرة من التمارين منخفضة الشدة.

وقام فريق البحث في مركز بالتيمور الطبي بتحليل نتائج 18 تجربة سابقة قام فيها المشاركون بتمارين مائية متوسطة الشدة لقياس استهلاك الأكسجين واختبارات المشي واختبارات اللياقة البدنية الأخرى.

فقد بلغ عدد المشاركين 868، 74% منهم نساء عانين من مجموعة متنوعة من الحالات بما في ذلك: آلام الظهر، والتهاب المفاصل، وأمراض الرئة المزمنة، والسكري من النوع الثاني، والتصلب المتعدد.

ويظهر التحليل أن هذا النوع من التمارين المائية يسمح للمرضى بأداء أنشطة قد لا تكون ممكنة على الأرض وتوفر مقاومة جيدة، مما يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

وقالت نتائج الدراسة:“تمثل حمامات السباحة فرصة ممتازة لتوفير المقاومة، وهي خاصية فريدة يصعب تكرارها على الأرض. ويمكن أن تكون البيئات المائية متنفسًا رائعًا للمرضى غير النشطين”.