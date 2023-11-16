Friday, 17 November 2023 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رياضة تساعد مرضى السكري والحالات الإلتهابية ...تعرف عليها

11/16/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشير دراسة جديدة إلى أن التدريب المتقطع المائي يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري والحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب الأوتار والتهاب المفاصل على إدارة حالاتهم بشكل جيد.

يتضمن التمرين المتقطع دفعات قصيرة من التمارين عالية الكثافة، تليها فترات تعافي قصيرة من التمارين منخفضة الشدة.

وقام فريق البحث في مركز بالتيمور الطبي بتحليل نتائج 18 تجربة سابقة قام فيها المشاركون بتمارين مائية متوسطة الشدة لقياس استهلاك الأكسجين واختبارات المشي واختبارات اللياقة البدنية الأخرى.

فقد بلغ عدد المشاركين 868، 74% منهم نساء عانين من مجموعة متنوعة من الحالات بما في ذلك: آلام الظهر، والتهاب المفاصل، وأمراض الرئة المزمنة، والسكري من النوع الثاني، والتصلب المتعدد.

ويظهر التحليل أن هذا النوع من التمارين المائية يسمح للمرضى بأداء أنشطة قد لا تكون ممكنة على الأرض وتوفر مقاومة جيدة، مما يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

وقالت نتائج الدراسة:“تمثل حمامات السباحة فرصة ممتازة لتوفير المقاومة، وهي خاصية فريدة يصعب تكرارها على الأرض. ويمكن أن تكون البيئات المائية متنفسًا رائعًا للمرضى غير النشطين”.

MENAFN16112023000151011027ID1107443012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث