الناصر: استقطاب الموارد البشرية الكفؤة أساس نجاح التحديث الإداري المنشود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن نجاح تجربة الإصلاح الإداري في الأردن يحتاج إلى تجويد مدخلات الخدمة المدنية من الموارد البشرية،حسب مبادئ الجدارة والاستحقاق في كل ما يتعلق بالاستقطاب والإحلال والتعاقب والترقية والقيادات وغيرها.



وأكد خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع مركز تقييم الكفايات في الخدمة المدنية، أهمية مشروع مركز تقييم الكفايات الحكومي، والذي سيكون جزءًا من هيئة الخدمة والإدارة العامة، خاصة في ظل التوجه نحو الإعلان المفتوح في الاستقطاب والتعيين.



وأضاف الناصر، أن أهمية المركز تنطلق من التنوع بالشرائح المستهدفة، سواء من طالبي الوظيفة أو من الموظفين، من خلال الكشف عن الاستعدادات والقدرات والمهارات والميول والاتجاهات والاستعدادات والمواهب، والانتقال النوعي في المقابلات وتغطية الجوانب الشخصية من خلال عقد طيف واسع من أنواع المقابلات الموجهة لتكون مكملة للاختبارات المبنية على الكفايات.



وبين، أن المركز هو أحد المشاريع الهامة التي يعمل عليها الديوان بموجب مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية، بالتعاون مع جميع الجهات الممثلة بهذه اللجنة، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ويرتبط بشكل وثيق مع غيره من المشاريع الأخرى في الديوان، مثل مشروع تحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي.



وأضاف، أن ذلك يتماشى مع خطط الديوان وبرامجه الاستراتيجية في التحول بعملية إدارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، ويحقق تطلعات جلالة الملك وتوجيهات الحكومة للوصول إلى جهاز خدمة مدنية رشيق وكفؤ وعالي الأداء.



وقدم الخبراء من فريق المشروع خلال الاجتماع عرضا تقديميا حول سير العمل والجهود المبذولة في اجراء تحليل الوضع الراهن والاطلاع على المواصفات الدولية وإجراء المقارنات المعيارية مع المؤسسات الشبيهة، لبناء نموذج للمركز بأفضل المواصفات ليمثل أحد الأركان الرئيسية في تطوير الأداء وتوفير الكفاءات الملائمة والمواكبة للتغييرات والقادرة على إحداثها.



كما تم استعراض الأطر العامة والتنظيمية والتشغيلية للمشروع وسياسة عمل المركز، وتفاصيل المبنى والحيز المكاني الخاص بالمركز، والخيارات المتاحة لبناء نظام إلكتروني لإدارة عملية تقييم الكفايات بحيث يمثل منصة تتماشى مع تطوير عمليات تقييم الكفايات ويحقق التحول الرقمي المنشود.



وحضر الاجتماع أعضاء فريق المشروع أمين عام ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة الصحة، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وأمين عام المجلس الطبي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، وأمين عام المجلس التمريضي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، وعدد من الخبراء والأكاديميين في القطاع العام والخاص.