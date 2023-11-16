وزراء دفاع آسيان يدعون إلى هدنة فورية وممر لدخول المساعدات إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، عن قلقهم العميق لسقوط مدنيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، ودعوا إلى هدنة فورية وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.



وجاء في بيان لوزراء دفاع رابطة "أسيان" أن الوزراء عبروا عن استيائهم العميق من الهجمات التي تستهدف أرواح المدنيين الأبرياء في الحرب، وتتسبب في تدمير البنى التحتية المدنية، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي اليوم الخميس.



وصدر البيان بعد اجتماع الوزراء في جاكرتا مع ثمانية من شركاء في الحوار، ومن بينهم الولايات المتحدة والصين وروسيا.



ودعا بيان منفصل أصدره وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي لوقف الأعمال العدائية، وحث الجانبين على احترام حرمة الأرواح والممتلكات.



وقال الوزير، إن حماية جميع المدنيين، لها الأولوية في أوقات الصراع، كما يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط.



كما حث البيان مجلس الأمن الدولي على القيام بدور أكثر فعالية لتجنب وقوع كارثة إنسانية أوسع نطاقاً.



وقال سوبيانتو خلال مؤتمر صحفي: "نشجع كل الجهود الهادفة إلى وقف العنف هناك فورا، ونطلب من جميع الدول التي لديها القدرة على استخدام نفوذها أن توقف بشكل فوري الأعمال ضد الأبرياء والمدنيين العزل والنساء والأطفال".



يذكر، أن إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تتولى رئاسة رابطة آسيان هذا العام.



بترا