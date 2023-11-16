Friday, 17 November 2023 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق رفح

11/16/2023 7:14:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي على شرقي رفح إلى 7.


يأتي ذلك بعد ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

MENAFN16112023000208011052ID1107442938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث