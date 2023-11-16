7 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق رفح

7 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق رفح
التاريخ
11/16/2023 7:14:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي على شرقي رفح إلى 7.
يأتي ذلك بعد ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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