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واشنطن بوست: إسرائيل لم تجد أدلة على استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية

11/16/2023 7:14:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل لم تجد أدلة لوجود أنشطة لحركة حماس في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.


وأفادت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي أوروبي دون الكشف عن هويته: كانت إسرائيل تأمل من الاقتحام المثير للجدل لمستشفى الشفاء أن تعثر على أدلة قاطعة تؤكد استخدام المشفى كغطاء لأنشطة مسلحة.. وقد دفع عدم وجود أدلة واضحة حتى الآن الحلفاء الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لزيادة الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت للعملية القتالية".


قبيل الاقتحام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف مركز قيادة لحركة حماس في المساحات التابعة للمشفى، بالإضافة لأسلحة.


بالإضافة لذلك، أفادت قناة i24 التلفزيونية صباح أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يوسع العملية في مجمع الشفاء، وينتقل إلى الجزء الجنوبي منه. في المقابل أشارت وسائل إعلام عربية، إلى أن الجرافات سوت مساحات واسعة من المنطقة المحيطة بالمستشفى.


بدوره، أعرب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلقه إزاء ما يحدث في مجمع الشفاء، مشيراً إلى أن المؤسسات الطبية يجب أن تتمتع بحرمة بموجب القانون الإنساني.

RT

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