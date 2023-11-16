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البدور ينقل رسالة الملك للرئيس الفلسطيني

11/16/2023 7:14:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، أمس الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام أحمد البدور.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تسلم عباس رسالة من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، أكد فيها مواصلة العمل لوقف العدوان فورا، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد جلالة الملك أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم، وما تتعرض له الضفة الغربية من انتهاكات لا شرعية امتداد لسبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وسيستمر هذا الوضع إذا لم يكن هناك تدخل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.
من جانبه، شكر الرئيس الفلسطيني، الأردن ملكا وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة على المستويات كافة، ومشيدا بالتنسيق العالي بين فلسطين والأردن على أعلى المستويات.
وأكد عباس ضرورة وقف العدوان الشامل على شعبنا، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وعبر عباس عن شكره وامتنانه لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، والشعب الأردني الشقيق .
وجدد عباس، التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي شامل قائم على الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.




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