مديون ليلى ومجنون كرواتيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ثم‭ ‬تعالوا‭ ‬نقرأ‭ ‬حكاية‭ ‬ستيفان‭ ‬بيزاكيتش،‭ ‬وهو‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬كرواتيا‭ ‬أصيب‭ ‬بفشل‭ ‬كلوي،‭ ‬ونجح‭ ‬جراح‭ ‬مسالك‭ ‬بولية‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬كلية‭ ‬جديدة‭ ‬له،‭ ‬فاستردّ‭ ‬عافيته‭ ‬وصحته،‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬الجرّاح‭ ‬والمستشفى‭ ‬الذي‭ ‬تمّت‭ ‬فيه‭ ‬الجراحة‭ ‬مطالباً‭ ‬بتعويض‭ ‬مادي‭. ‬ستقول‭: ‬إما‭ ‬هذا‭ ‬الكرواتي‭ ‬مجنون‭ ‬وناكر‭ ‬للجميل،‭ ‬أو‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬مجنون‭. ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للاستعجال‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام‭. ‬فقد‭ ‬حصل‭ ‬بيزاكيتش‭ ‬على‭ ‬الكلية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬ماتت‭ ‬دماغياً،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬شفي‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬واستأنف‭ ‬حياته‭ ‬العادية‭ ‬طرأ‭ ‬تغيير‭ ‬عجيب‭ ‬على‭ ‬سلوكه‭: ‬صار‭ ‬مهووساً‭ ‬بترتيب‭ ‬الملابس‭ ‬في‭ ‬الخزانات‭ ‬والخياطة‭ ‬وتلميع‭ ‬الطاولات‭ ‬وكيّ‭ ‬الملابس‭ ‬وطبخ‭ ‬الطعام‭. ‬هذه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬فيها‭ ‬شيء‮»‬،‭ ‬صح؟‭ ‬ولكنه‭ ‬صار‭ ‬يبكي‭ ‬لو‭ ‬رأى‭ ‬قطة‭ ‬ضالة‭ ‬هزيلة،‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬جسمه‭ ‬بالكريمات‭ ‬والدهانات‭.‬

نسيت‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬أنه‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬65‭ ‬عاماً،‭ ‬وأن‭ ‬أذكركم‭ ‬بأن‭ ‬الرجل‭ ‬الكرواتي‭ ‬بطبعه‭ ‬‮«‬دفش‮»‬‭ ‬أي‭ ‬خشن‭ ‬وبه‭ ‬غلظة‭ ‬وبعض‭ ‬جلافة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الأعمال‭ ‬المنزلية‭ ‬اختصاصا‭ ‬نسائياً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬البديهي‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬بيزاكيتش‭ ‬أضحوكة‭ ‬بين‭ ‬أصحابه‭ ‬بسبب‭ ‬قيامه‭ ‬بأعمال‭ ‬نسائية‭ ‬ولكونه‭ ‬صار‭ ‬ستّاتي‭ ‬المزاج‭. ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬زوجته‭ ‬رادميلا‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الانبساط،‭ ‬لأنه‭ ‬يقوم‭ ‬نيابة‭ ‬عنها‭ ‬بأعباء‭ ‬المطبخ‭ ‬والعناية‭ ‬بالبيت،‭ ‬بل‭ ‬وتعارض‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬ضد‭ ‬المستشفى‭ ‬والجراح‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إليه‭ ‬الكلية‭ ‬النسائية،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعيب‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بأعمال‭ ‬منزلية،‭ ‬وأن‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬الستاتية‭ ‬أنقذته‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬غسل‭ ‬الكليتين‭ ‬غير‭ ‬مجد‭ ‬معه‭.‬

يقول‭ ‬البروفيسور‭ ‬بوبان‭ ‬بوبالو‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬الذكورة‭ ‬والأنوثة‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭ ‬بسويسرا‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬البيوكميائية‭ ‬والجينية‭ ‬مع‭ ‬العضو‭ ‬المزروع،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالا‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬زرعت‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬بيزاكيتش‭ ‬كانت‭ ‬تحوي‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الستروجين‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اختلال‭ ‬التوازن‭ ‬النفسي‭ ‬لديه‭. ‬وهناك‭ ‬اختصاصيو‭ ‬مخ‭ ‬وأعصاب‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬الذاكرة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬بل‭ ‬تكون‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجسم،‭ ‬وشاهدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فيلما‭ ‬وثائقيا‭ ‬عن‭ ‬مليونير‭ ‬أمريكي‭ ‬كان‭ ‬مهووسا‭ ‬فقط‭ ‬بجمع‭ ‬المال،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬زرعوا‭ ‬له‭ ‬قلب‭ ‬شاب‭ ‬رياضي‭ ‬انصرف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬المال‭ ‬وصار‭ ‬من‭ ‬محترفي‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬تجاوز‭ ‬الخمسين‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ -‬بالقلب‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭- ‬صار‭ ‬رشيقا‭ ‬قوي‭ ‬العضلات،‭ ‬ثم‭ ‬استغل‭ ‬شهرته‭ ‬‮«‬الجديدة‮»‬،‭ ‬وصار‭ ‬ينظم‭ ‬الفعاليات‭ ‬لجمع‭ ‬المال‭ ‬للأغراض‭ ‬الخيرية‭ ‬وتبرع‭ ‬بالملايين‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬للفقراء‭ ‬والمرضى،‭ ‬واكتشف‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬المتوفى‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬اليه‭ ‬قلبه‭ ‬كان‭ ‬يخصص‭ ‬معظم‭ ‬ما‭ ‬يكسبه‭ ‬من‭ ‬الرياضة‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬فعزز‭ ‬ذلك‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬خصال‭ ‬الشخص‭ ‬المتوفى‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬جسمه‭ ‬إلى‭ ‬آخرين‭ ‬تنتقل‭ ‬الى‭ ‬الشخص‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العضو‭.‬

والفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬مثل‭ ‬الذبحة‭ ‬الصدرية‭ ‬والجلطة‭ ‬قد‭ ‬يفاجئ‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يجري‭ ‬فحوصات‭ ‬دورية‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬وقد‭ ‬تصاب‭ ‬أنت‭ ‬أيها‭ ‬القارئ‭ -‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭- ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفشل،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬تأثيره‭ ‬مضاعفاً‭ ‬لأنك‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية،‭ ‬أو‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬عليها‭ ‬القيمة‭. ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬غالباً‭ ‬هو‭ ‬أنك‭ ‬ستلجأ‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬أهله‭ ‬الفقر‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يبيعون‭ ‬بعض‭ ‬أعضائهم‭ ‬ومنها‭ ‬الكلى،‭ ‬فاستفسر‭ ‬جيداً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬الكلية‭ ‬التي‭ ‬ستزرع‭ ‬فيك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أهلك‭ -‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬رجلاً‭- ‬والمونوكير‭ ‬على‭ ‬أظافر‭ ‬يديك‭ ‬أو‭ -‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬امرأة‭- ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬ويصدر‭ ‬حلقك‭ ‬أصواتا‭ ‬منكرة‭ ‬مثل‭ (‬خااا‭ ‬خخخا‭ ‬توفففف‭).. ‬هذه‭ ‬ممارسة‭ ‬رجالية‭ ‬محضة،‭ ‬واحذروا‭ ‬إذا‭ ‬زرعتم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الخنازير‭ ‬المعدلة‭ ‬وراثياً‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬بلدك‭ ‬معافى‭ ‬ثم‭ ‬يجدك‭ ‬أهلك‭ ‬تأكل‭ ‬من‭ ‬مقلب‭ ‬القمامة‭!!‬