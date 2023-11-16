نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) تصريح ناري لممثلة خليجية:
في برنامج (رؤيا مصر) قالت الفنانة السعودية لجين عمران إن «الوسط الفني عصابات ومافيا ولم أعرف ذلك مسبقا وعندما عرفت قواعد اللعبة أخذت خطوتين إلى الخلف وأصبحت أتفرج وأتعلم فقط»... شيء مؤسف أن يصل المجال الفني الخليجي إلى هذا المستوي عصابات ومافيا حسب قولها.
انديان ايدول: هو برنامج لاختبار المواهب الغنائية ولاحظت عندما يكون أمام اللجنة موهبة جيدة تراهم يبكون من التأثر، وكنت قد شاهدت حلقة غنت فيها موهوبة ضريرة وكانت مذهلة واللجنة هنا لم تبك بل انتحبوا من التأثر وسالت دموعهم وعجزوا عن الكلام... غالبا اللجان التي تختارها القنوات الفضائية الخليجية غالبا فنانون بالواسطة، خشبا مسندة.
أجر بيومي فؤاد كم:
اتضح أن أجره عن مسرحية تطبق الشروط والأحكام ربع مليون دولار بمعدل 50 ألف دولار عن الليلة ومدة العرض 5 ليال... وهناك إشاعة إن أجره الإجمالي مليون دولار واتضح عدم صحتها. يواجه بيومي حربا شرسة على مواقع التواصل المصرية بسبب كلامه بعد انتهاء عرض المسرحية ومضمونه رفضه قرار انسحاب زميله من المسرحية وكان الفنان محمد سلام قد اعتذر لعدم قدرته على التمثيل في خوض ما يحدث في غزة، وقد انقسم الرأي مع وضد والبعض طالب بيومي بالانسحاب هو الآخر من المسرحية ومن كثرة الهجوم عليه أغلق حسابه على الفيس بوك.
الرأي الصحيح في الزمن الأغبر:
أدلت الناقدة المصرية المعروفة ماجدة خيرالله برأي فني صحيح بقولها إن المطربة المصرية مي فاروق هي أفضل من غنى في حفل روائع بليغ حمدي رغم وجود أنغام ونانسي عجرم وصابر الرباعي وغيرهم، ومما قالته الناقدة لقد غنت مي فاروق من دون نشاز وبصوت وأداء وحضور طاغٍ... يحسب للمهرجان وللمرة الثانية دعوة مي فاروق فهي فنانة كبيرة في الزمن الفني الأغبر.
شيماء سبت مستاءة:
أعلنت تضامنها مع الشعب السعودي في إغلاق حساب تيك توك وأعلنت هي كذلك مقاطعتها لبرنامج (تيك توك) لعدم حيادته وأضافت اللي يعادي السعودية مثل الذي يرفس النعمة برجليه وكذلك أعلنت أحلام مقاطعتها (التيك توك) تضامنا مع شعب السعودية وقالت من يتطاول على السعودية كمن يتطاول علينا.
حكايات فنية (لماذا نجحت فرقة الموسيقى السعودية): حققت فرقة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة السعودية نجاحاً وأشرف على ذلك الموسيقار والملحن الكبير الدكتور عبدالرب إدريس في بداية تأسيسها وقد هيئت وزراه الثقافة السعودية للفرقة كل أسباب الوجود من دعم مادي وإعلامي ليقينها بقيمة إنشاء هذه الفرقة التي تطرح الغناء السعودي التراثي والحديث فقط دون الفنون العربية وهذا أمر أتفق معهم فيه، الفنون المحلية هي الأهم لتأكيد شخصية الفرقة ونجحوا في ذلك إلى أبعد الحدود، وعلى الجهة الأخرى تقف فرقة البحرين للموسيقى المنزوعة الإمكانيات تدور في نفس الأزمة التي لم تحل منذ نشأتها كل نشاطها تقدمه على خجل واستحياء للعلم أنا لا ألوم هيئة الثقافة إطلاقا فهم يعملون بإمكانيات مادية متواضعة مستحيل تساعد على وجود الفرقة التي تحتاج زيادة أفرادها على الأقل 8 عازفين عرب وزيادة في المطربين فهي تحتاج إلى 6 مطربين 4 شباب و2 من الأصوات الجيدة من الشابات وأما الكورال فتحتاج 14 فردا بين نساء ورجال وتحتاج الفرقة إلى دمج فرقة محمد فارس بالفرقة الموسيقية ويكون للفرقة قائدان كل قائد يقدم نصف العمل والآخر النصف الآخر وتحتاج الفرقة إلى حافظين للأغنيات البحرينية لا يقل عن ثلاثة فنانين ملمين بالغناء البحريني. السؤال من سوف يدعم هذه الفكرة؟ الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع دعم الفرقة بمبلغ سنوي لا يقل عن 250 ألف دينار بحريني وهذا المبلغ هو المفتاح لحل هذه المشكلة فهو مبلغ زهيد في عرف الحكومات لا يعني شيئا ولكن نستطيع به أن نتواجد ونزرع الأمل في نفوس الفنانين العاملين فالبحرين تستحق أن توجد بما تملكه من تراث موسيقي ثري منوع. المهم في الأمر لابد أن يكون من يؤمن بالفن والفنان مثلما وجد مسؤول سعودي آمن بالفن فأطلق هذه الفرقة الوطنية للموسيقى السعودية.
من جماليات النصوص الغنائية:
أغنية (ليت العمر) تأليف خالد الفيصل ألحان بحي عمر غناء عباس إبراهيم
ليت العمر يهدى ابهديك عمري
تستاهل الأيام يا زهو الأيام
لو الهوى المحبوس في جوف صدري
يظهر على العالم غشى العالم هيام
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