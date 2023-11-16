Friday, 17 November 2023 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نافذة فنية

11/16/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصريح‭ ‬ناري‭ ‬لممثلة‭ ‬خليجية‭:‬‮
‬في‭ ‬برنامج‭ (‬رؤيا‭ ‬مصر‭) ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬السعودية‭ ‬لجين‭ ‬عمران‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬عصابات‭ ‬ومافيا‭ ‬ولم‭ ‬أعرف‭ ‬ذلك‭ ‬مسبقا‭ ‬وعندما‭ ‬عرفت‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬أخذت‭ ‬خطوتين‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬وأصبحت‭ ‬أتفرج‭ ‬وأتعلم‭ ‬فقط‮»‬‭... ‬شيء‭ ‬مؤسف‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوي‭ ‬عصابات‭ ‬ومافيا‭ ‬حسب‭ ‬قولها‭.‬

انديان‭ ‬ايدول‭: ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬لاختبار‭ ‬المواهب‭ ‬الغنائية‭ ‬ولاحظت‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬موهبة‭ ‬جيدة‭ ‬تراهم‭ ‬يبكون‭ ‬من‭ ‬التأثر،‭ ‬وكنت‭ ‬قد‭ ‬شاهدت‭ ‬حلقة‭ ‬غنت‭ ‬فيها‭ ‬موهوبة‭ ‬ضريرة‭ ‬وكانت‭ ‬مذهلة‭ ‬واللجنة‭ ‬هنا‭ ‬لم‭ ‬تبك‭ ‬بل‭ ‬انتحبوا‭ ‬من‭ ‬التأثر‭ ‬وسالت‭ ‬دموعهم‭ ‬وعجزوا‭ ‬عن‭ ‬الكلام‭... ‬غالبا‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬تختارها‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬الخليجية‭ ‬غالبا‭ ‬فنانون‭ ‬بالواسطة،‭ ‬خشبا‭ ‬مسندة‭.‬

أجر‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد‭ ‬كم‭:‬‮
‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬أجره‭ ‬عن‭ ‬مسرحية‭ ‬تطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بمعدل‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬الليلة‭ ‬ومدة‭ ‬العرض‭ ‬5‭ ‬ليال‭... ‬وهناك‭ ‬إشاعة‭ ‬إن‭ ‬أجره‭ ‬الإجمالي‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬واتضح‭ ‬عدم‭ ‬صحتها‭. ‬يواجه‭ ‬بيومي‭ ‬حربا‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬المصرية‭ ‬بسبب‭ ‬كلامه‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عرض‭ ‬المسرحية‭ ‬ومضمونه‭ ‬رفضه‭ ‬قرار‭ ‬انسحاب‭ ‬زميله‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭ ‬وكان‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬سلام‭ ‬قد‭ ‬اعتذر‭ ‬لعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬انقسم‭ ‬الرأي‭ ‬مع‭ ‬وضد‭ ‬والبعض‭ ‬طالب‭ ‬بيومي‭ ‬بالانسحاب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭ ‬ومن‭ ‬كثرة‭ ‬الهجوم‭ ‬عليه‭ ‬أغلق‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬الفيس‭ ‬بوك‭.‬

الرأي‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الأغبر‭:‬‮
‬أدلت‭ ‬الناقدة‭ ‬المصرية‭ ‬المعروفة‭ ‬ماجدة‭ ‬خيرالله‭ ‬برأي‭ ‬فني‭ ‬صحيح‭ ‬بقولها‭ ‬إن‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬غنى‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬روائع‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬أنغام‭ ‬ونانسي‭ ‬عجرم‭ ‬وصابر‭ ‬الرباعي‭ ‬وغيرهم،‭ ‬ومما‭ ‬قالته‭ ‬الناقدة‭ ‬لقد‭ ‬غنت‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نشاز‭ ‬وبصوت‭ ‬وأداء‭ ‬وحضور‭ ‬طاغٍ‭... ‬يحسب‭ ‬للمهرجان‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬دعوة‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬فهي‭ ‬فنانة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الفني‭ ‬الأغبر‭.‬‮

شيماء‭ ‬سبت‭ ‬مستاءة‭:‬‮
‬أعلنت‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬حساب‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وأعلنت‭ ‬هي‭ ‬كذلك‭ ‬مقاطعتها‭ ‬لبرنامج‭ (‬تيك‭ ‬توك‭) ‬لعدم‭ ‬حيادته‭ ‬وأضافت‭ ‬اللي‭ ‬يعادي‭ ‬السعودية‭ ‬مثل‭ ‬الذي‭ ‬يرفس‭ ‬النعمة‭ ‬برجليه‭ ‬وكذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬أحلام‭ ‬مقاطعتها‭ (‬التيك‭ ‬توك‭) ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬السعودية‭ ‬وقالت‭ ‬من‭ ‬يتطاول‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬كمن‭ ‬يتطاول‭ ‬علينا‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬لماذا‭ ‬نجحت‭ ‬فرقة‭ ‬الموسيقى‭ ‬السعودية‭): ‬حققت‭ ‬فرقة‭ ‬الموسيقى‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‭ ‬نجاحاً‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الموسيقار‭ ‬والملحن‭ ‬الكبير‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرب‭ ‬إدريس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تأسيسها‭ ‬وقد‭ ‬هيئت‭ ‬وزراه‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‭ ‬للفرقة‭ ‬كل‭ ‬أسباب‭ ‬الوجود‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مادي‭ ‬وإعلامي‭ ‬ليقينها‭ ‬بقيمة‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬الفرقة‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬الغناء‭ ‬السعودي‭ ‬التراثي‭ ‬والحديث‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬الفنون‭ ‬العربية‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬أتفق‭ ‬معهم‭ ‬فيه،‭ ‬الفنون‭ ‬المحلية‭ ‬هي‭ ‬الأهم‭ ‬لتأكيد‭ ‬شخصية‭ ‬الفرقة‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬تقف‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬المنزوعة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬كل‭ ‬نشاطها‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬خجل‭ ‬واستحياء‭ ‬للعلم‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬ألوم‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬إطلاقا‭ ‬فهم‭ ‬يعملون‭ ‬بإمكانيات‭ ‬مادية‭ ‬متواضعة‭ ‬مستحيل‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الفرقة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬زيادة‭ ‬أفرادها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬8‭ ‬عازفين‭ ‬عرب‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬المطربين‭ ‬فهي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مطربين‭ ‬4‭ ‬شباب‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الجيدة‭ ‬من‭ ‬الشابات‭ ‬وأما‭ ‬الكورال‭ ‬فتحتاج‭ ‬14‭ ‬فردا‭ ‬بين‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬وتحتاج‭ ‬الفرقة‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬فرقة‭ ‬محمد‭ ‬فارس‭ ‬بالفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬ويكون‭ ‬للفرقة‭ ‬قائدان‭ ‬كل‭ ‬قائد‭ ‬يقدم‭ ‬نصف‭ ‬العمل‭ ‬والآخر‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬وتحتاج‭ ‬الفرقة‭ ‬إلى‭ ‬حافظين‭ ‬للأغنيات‭ ‬البحرينية‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬فنانين‭ ‬ملمين‭ ‬بالغناء‭ ‬البحريني‭. ‬السؤال‭ ‬من‭ ‬سوف‭ ‬يدعم‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة؟‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬دعم‭ ‬الفرقة‭ ‬بمبلغ‭ ‬سنوي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وهذا‭ ‬المبلغ‭ ‬هو‭ ‬المفتاح‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬فهو‭ ‬مبلغ‭ ‬زهيد‭ ‬في‭ ‬عرف‭ ‬الحكومات‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬شيئا‭ ‬ولكن‭ ‬نستطيع‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬نتواجد‭ ‬ونزرع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الفنانين‭ ‬العاملين‭ ‬فالبحرين‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬توجد‭ ‬بما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬تراث‭ ‬موسيقي‭ ‬ثري‭ ‬منوع‭. ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬يؤمن‭ ‬بالفن‭ ‬والفنان‭ ‬مثلما‭ ‬وجد‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬آمن‭ ‬بالفن‭ ‬فأطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفرقة‭ ‬الوطنية‭ ‬للموسيقى‭ ‬السعودية‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭:‬‮
‬أغنية‭ (‬ليت‭ ‬العمر‭) ‬تأليف‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل‭ ‬ألحان‭ ‬بحي‭ ‬عمر‭ ‬غناء‭ ‬عباس‭ ‬إبراهيم

ليت‭ ‬العمر‭ ‬يهدى‭ ‬ابهديك‭ ‬عمري

تستاهل‭ ‬الأيام‭ ‬يا‭ ‬زهو‭ ‬الأيام

لو‭ ‬الهوى‭ ‬المحبوس‭ ‬في‭ ‬جوف‭ ‬صدري

يظهر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬غشى‭ ‬العالم‭ ‬هيام

MENAFN16112023000055011008ID1107442921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث