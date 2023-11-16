نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

انديان‭ ‬ايدول‭: ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬لاختبار‭ ‬المواهب‭ ‬الغنائية‭ ‬ولاحظت‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬موهبة‭ ‬جيدة‭ ‬تراهم‭ ‬يبكون‭ ‬من‭ ‬التأثر،‭ ‬وكنت‭ ‬قد‭ ‬شاهدت‭ ‬حلقة‭ ‬غنت‭ ‬فيها‭ ‬موهوبة‭ ‬ضريرة‭ ‬وكانت‭ ‬مذهلة‭ ‬واللجنة‭ ‬هنا‭ ‬لم‭ ‬تبك‭ ‬بل‭ ‬انتحبوا‭ ‬من‭ ‬التأثر‭ ‬وسالت‭ ‬دموعهم‭ ‬وعجزوا‭ ‬عن‭ ‬الكلام‭... ‬غالبا‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬تختارها‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬الخليجية‭ ‬غالبا‭ ‬فنانون‭ ‬بالواسطة،‭ ‬خشبا‭ ‬مسندة‭.‬

أجر‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد‭ ‬كم‭:‬‮

‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬أجره‭ ‬عن‭ ‬مسرحية‭ ‬تطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بمعدل‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬الليلة‭ ‬ومدة‭ ‬العرض‭ ‬5‭ ‬ليال‭... ‬وهناك‭ ‬إشاعة‭ ‬إن‭ ‬أجره‭ ‬الإجمالي‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬واتضح‭ ‬عدم‭ ‬صحتها‭. ‬يواجه‭ ‬بيومي‭ ‬حربا‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬المصرية‭ ‬بسبب‭ ‬كلامه‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عرض‭ ‬المسرحية‭ ‬ومضمونه‭ ‬رفضه‭ ‬قرار‭ ‬انسحاب‭ ‬زميله‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭ ‬وكان‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬سلام‭ ‬قد‭ ‬اعتذر‭ ‬لعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬انقسم‭ ‬الرأي‭ ‬مع‭ ‬وضد‭ ‬والبعض‭ ‬طالب‭ ‬بيومي‭ ‬بالانسحاب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭ ‬ومن‭ ‬كثرة‭ ‬الهجوم‭ ‬عليه‭ ‬أغلق‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬الفيس‭ ‬بوك‭.‬

الرأي‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الأغبر‭:‬‮

‬أدلت‭ ‬الناقدة‭ ‬المصرية‭ ‬المعروفة‭ ‬ماجدة‭ ‬خيرالله‭ ‬برأي‭ ‬فني‭ ‬صحيح‭ ‬بقولها‭ ‬إن‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬غنى‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬روائع‭ ‬بليغ‭ ‬حمدي‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬أنغام‭ ‬ونانسي‭ ‬عجرم‭ ‬وصابر‭ ‬الرباعي‭ ‬وغيرهم،‭ ‬ومما‭ ‬قالته‭ ‬الناقدة‭ ‬لقد‭ ‬غنت‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نشاز‭ ‬وبصوت‭ ‬وأداء‭ ‬وحضور‭ ‬طاغٍ‭... ‬يحسب‭ ‬للمهرجان‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬دعوة‭ ‬مي‭ ‬فاروق‭ ‬فهي‭ ‬فنانة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الفني‭ ‬الأغبر‭.‬‮

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شيماء‭ ‬سبت‭ ‬مستاءة‭:‬‮

‬أعلنت‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬حساب‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وأعلنت‭ ‬هي‭ ‬كذلك‭ ‬مقاطعتها‭ ‬لبرنامج‭ (‬تيك‭ ‬توك‭) ‬لعدم‭ ‬حيادته‭ ‬وأضافت‭ ‬اللي‭ ‬يعادي‭ ‬السعودية‭ ‬مثل‭ ‬الذي‭ ‬يرفس‭ ‬النعمة‭ ‬برجليه‭ ‬وكذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬أحلام‭ ‬مقاطعتها‭ (‬التيك‭ ‬توك‭) ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬السعودية‭ ‬وقالت‭ ‬من‭ ‬يتطاول‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬كمن‭ ‬يتطاول‭ ‬علينا‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬لماذا‭ ‬نجحت‭ ‬فرقة‭ ‬الموسيقى‭ ‬السعودية‭): ‬حققت‭ ‬فرقة‭ ‬الموسيقى‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‭ ‬نجاحاً‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الموسيقار‭ ‬والملحن‭ ‬الكبير‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرب‭ ‬إدريس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تأسيسها‭ ‬وقد‭ ‬هيئت‭ ‬وزراه‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‭ ‬للفرقة‭ ‬كل‭ ‬أسباب‭ ‬الوجود‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مادي‭ ‬وإعلامي‭ ‬ليقينها‭ ‬بقيمة‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬الفرقة‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬الغناء‭ ‬السعودي‭ ‬التراثي‭ ‬والحديث‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬الفنون‭ ‬العربية‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬أتفق‭ ‬معهم‭ ‬فيه،‭ ‬الفنون‭ ‬المحلية‭ ‬هي‭ ‬الأهم‭ ‬لتأكيد‭ ‬شخصية‭ ‬الفرقة‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬تقف‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬المنزوعة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬كل‭ ‬نشاطها‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬خجل‭ ‬واستحياء‭ ‬للعلم‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬ألوم‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬إطلاقا‭ ‬فهم‭ ‬يعملون‭ ‬بإمكانيات‭ ‬مادية‭ ‬متواضعة‭ ‬مستحيل‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الفرقة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬زيادة‭ ‬أفرادها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬8‭ ‬عازفين‭ ‬عرب‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬المطربين‭ ‬فهي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مطربين‭ ‬4‭ ‬شباب‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الجيدة‭ ‬من‭ ‬الشابات‭ ‬وأما‭ ‬الكورال‭ ‬فتحتاج‭ ‬14‭ ‬فردا‭ ‬بين‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬وتحتاج‭ ‬الفرقة‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬فرقة‭ ‬محمد‭ ‬فارس‭ ‬بالفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬ويكون‭ ‬للفرقة‭ ‬قائدان‭ ‬كل‭ ‬قائد‭ ‬يقدم‭ ‬نصف‭ ‬العمل‭ ‬والآخر‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬وتحتاج‭ ‬الفرقة‭ ‬إلى‭ ‬حافظين‭ ‬للأغنيات‭ ‬البحرينية‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬فنانين‭ ‬ملمين‭ ‬بالغناء‭ ‬البحريني‭. ‬السؤال‭ ‬من‭ ‬سوف‭ ‬يدعم‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة؟‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬دعم‭ ‬الفرقة‭ ‬بمبلغ‭ ‬سنوي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وهذا‭ ‬المبلغ‭ ‬هو‭ ‬المفتاح‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬فهو‭ ‬مبلغ‭ ‬زهيد‭ ‬في‭ ‬عرف‭ ‬الحكومات‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬شيئا‭ ‬ولكن‭ ‬نستطيع‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬نتواجد‭ ‬ونزرع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الفنانين‭ ‬العاملين‭ ‬فالبحرين‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬توجد‭ ‬بما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬تراث‭ ‬موسيقي‭ ‬ثري‭ ‬منوع‭. ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬يؤمن‭ ‬بالفن‭ ‬والفنان‭ ‬مثلما‭ ‬وجد‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬آمن‭ ‬بالفن‭ ‬فأطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفرقة‭ ‬الوطنية‭ ‬للموسيقى‭ ‬السعودية‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭:‬‮

‬أغنية‭ (‬ليت‭ ‬العمر‭) ‬تأليف‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل‭ ‬ألحان‭ ‬بحي‭ ‬عمر‭ ‬غناء‭ ‬عباس‭ ‬إبراهيم

ليت‭ ‬العمر‭ ‬يهدى‭ ‬ابهديك‭ ‬عمري

تستاهل‭ ‬الأيام‭ ‬يا‭ ‬زهو‭ ‬الأيام

لو‭ ‬الهوى‭ ‬المحبوس‭ ‬في‭ ‬جوف‭ ‬صدري

يظهر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬غشى‭ ‬العالم‭ ‬هيام