(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
مع العمل الاحترافي، والإنجاز المتميز، الذي يبذله شباب مملكة البحرين في معرض المجوهرات العربية.. يقدم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» الخدمات المتنوعة والمبتكرة، ويشهد الإقبال الكبير من الزوار.. كل التحية للقائمين على المعهد، في مقدمتهم السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي والسيد علي خليل العطاوي.. فأنتم صورة مشرفة لفريق البحرين.
عن المجلس الوطني للفنون:
بمناسبة مرور عامين على إنشاء المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، والذي صدر مرسوم تشكيله عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي ظل الدعم والاهتمام بكافة مسارات الثقافة والفنون من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خطا المجلس خطوات نوعية متميزة طوال الفترة الماضية، ولديه الكثير من الطموحات والتطلعات التي تعكس مكانة الثقافة والفنون في المجتمع البحريني.
المجلس الوطني للفنون برئاسة معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة، وعضوية كُلّ من: «سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائباً للرئيس، والشيخة ضوى بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، والسيدة بلقيس أحمد فخرو، والسيد عمر إسماعيل راشد، والسيدة هيفاء ماجد الجشي، السيد عباس محمد الموسوي».. وهذه الكوكبة البحرينية المبدعة من الأعضاء أثرت عمل المجلس، بقيادة الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، صاحب الإسهامات الفنية البارزة، والبصمات الإبداعية الجميلة.
أذكر أنه سبق أن أشرت إلى موضوع مهام واختصاصات المجلس الوطني للفنون، الواردة في المرسوم، وضرورة التعاون والتكامل بين جميع الجهات المختصة مع المجلس، من أجل إبراز الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.
ومن ضمن المهام والاختصاصات المكلف بها المجلس الإشراف على تنفيذ البرامج الفنية والتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، بجانب تشجيع الاستثمار في الفنون، ودعم احتراف أصحاب المواهب الفنية، بجانب دعم المشاركة في المعارض الفنية المحلية والدولية واستضافة الفعاليات والمعارض الفنية الدولية.. ومن الأهمية بمكان أن تتشارك كافة الجهات المختصة لتحقيق وتنفيذ تلك المهام.
معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون سبق أن أكد أن المجلس له الشرف الكبير أن يولي جلالة الملك المعظم المجلس توجهه لمتابعة مبادرة الفن من أجل السلام، وأن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجّه بتزيين عدد من الأماكن العامة بأعمال وأشكال فنية تضفي المزيد من الجمال والروعة على محيطها، بجانب حرص المجلس على رفع مستوى الفنون وزيادة الحرفية والمهنية، والتوجه إلى قطاع التعليم لجعل تخصص الفن من ضمن المقررات الدراسية الجامعية، كما أن للمجلس مشروعا ثقافيا دوليا، بعنوان «من جزيرة إلى جزيرة»، وهذا المشروع يبرز رسالة البحرين الثقافية والحضارية للعالم.
مع خالص تمنياتنا للمجلس الوطني للفنون بالتوفيق والنجاح.. والمزيد من الإبداع والإنجاز والتميز.
آخر السطر:
حسنا فعلت الجهات المختصة بنفي الإشاعة المغرضة التي أشارت إلى مشاركة شركات إسرائيلية في معرض المجوهرات العربية في البحرين.. هناك جهات مسيئة تسعى إلى تشويه كل إنجاز وطني واقتصادي، ويجب التصدي لها وعدم تصديقها، وفضحها باستمرار.
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