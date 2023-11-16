Friday, 17 November 2023 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن المجلس الوطني للفنون

11/16/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

مع‭ ‬العمل‭ ‬الاحترافي،‭ ‬والإنجاز‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬شباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭.. ‬يقدم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬الخدمات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمبتكرة،‭ ‬ويشهد‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الزوار‭.. ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المعهد،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬جمشير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬خليل‭ ‬العطاوي‭.. ‬فأنتم‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭.‬


عن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭:‬

بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬مرسوم‭ ‬تشكيله‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بكافة‭ ‬مسارات‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬خطا‭ ‬المجلس‭ ‬خطوات‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطموحات‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مكانة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلّ‭ ‬من‭: ‬‮«‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬والشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والسيدة‭ ‬بلقيس‭ ‬أحمد‭ ‬فخرو،‭ ‬والسيد‭ ‬عمر‭ ‬إسماعيل‭ ‬راشد،‭ ‬والسيدة‭ ‬هيفاء‭ ‬ماجد‭ ‬الجشي،‭ ‬السيد‭ ‬عباس‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‮»‬‭.. ‬وهذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬البحرينية‭ ‬المبدعة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬أثرت‭ ‬عمل‭ ‬المجلس،‭ ‬بقيادة‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬صاحب‭ ‬الإسهامات‭ ‬الفنية‭ ‬البارزة،‭ ‬والبصمات‭ ‬الإبداعية‭ ‬الجميلة‭. ‬

أذكر‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬مهام‭ ‬واختصاصات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم،‭ ‬وضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬مع‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬الواجهة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المهام‭ ‬والاختصاصات‭ ‬المكلف‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬الفنية‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بجانب‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفنون،‭ ‬ودعم‭ ‬احتراف‭ ‬أصحاب‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬الفنية‭ ‬الدولية‭.. ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تتشارك‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المهام‭.‬

معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬له‭ ‬الشرف‭ ‬الكبير‭ ‬أن‭ ‬يولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المجلس‭ ‬توجهه‭ ‬لمتابعة‭ ‬مبادرة‭ ‬الفن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام،‭ ‬وأن‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وجّه‭ ‬بتزيين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬بأعمال‭ ‬وأشكال‭ ‬فنية‭ ‬تضفي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجمال‭ ‬والروعة‭ ‬على‭ ‬محيطها،‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الفنون‭ ‬وزيادة‭ ‬الحرفية‭ ‬والمهنية،‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬لجعل‭ ‬تخصص‭ ‬الفن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬للمجلس‭ ‬مشروعا‭ ‬ثقافيا‭ ‬دوليا،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬المشروع‭ ‬يبرز‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬الثقافية‭ ‬والحضارية‭ ‬للعالم‭.‬

مع‭ ‬خالص‭ ‬تمنياتنا‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.. ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والإنجاز‭ ‬والتميز‭. ‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

حسنا‭ ‬فعلت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بنفي‭ ‬الإشاعة‭ ‬المغرضة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬شركات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬هناك‭ ‬جهات‭ ‬مسيئة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تشويه‭ ‬كل‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬واقتصادي،‭ ‬ويجب‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬وعدم‭ ‬تصديقها،‭ ‬وفضحها‭ ‬باستمرار‭.‬

MENAFN16112023000055011008ID1107442920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث