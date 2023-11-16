MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مع‭ ‬العمل‭ ‬الاحترافي،‭ ‬والإنجاز‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬شباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭.. ‬يقدم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬الخدمات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمبتكرة،‭ ‬ويشهد‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الزوار‭.. ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المعهد،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬جمشير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬خليل‭ ‬العطاوي‭.. ‬فأنتم‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭.‬





عن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭:‬

بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬مرسوم‭ ‬تشكيله‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بكافة‭ ‬مسارات‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬خطا‭ ‬المجلس‭ ‬خطوات‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطموحات‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مكانة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلّ‭ ‬من‭: ‬‮«‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬والشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والسيدة‭ ‬بلقيس‭ ‬أحمد‭ ‬فخرو،‭ ‬والسيد‭ ‬عمر‭ ‬إسماعيل‭ ‬راشد،‭ ‬والسيدة‭ ‬هيفاء‭ ‬ماجد‭ ‬الجشي،‭ ‬السيد‭ ‬عباس‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‮»‬‭.. ‬وهذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬البحرينية‭ ‬المبدعة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬أثرت‭ ‬عمل‭ ‬المجلس،‭ ‬بقيادة‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬صاحب‭ ‬الإسهامات‭ ‬الفنية‭ ‬البارزة،‭ ‬والبصمات‭ ‬الإبداعية‭ ‬الجميلة‭. ‬

أذكر‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬مهام‭ ‬واختصاصات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم،‭ ‬وضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬مع‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬الواجهة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المهام‭ ‬والاختصاصات‭ ‬المكلف‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬الفنية‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بجانب‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفنون،‭ ‬ودعم‭ ‬احتراف‭ ‬أصحاب‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬الفنية‭ ‬الدولية‭.. ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تتشارك‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المهام‭.‬

معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬له‭ ‬الشرف‭ ‬الكبير‭ ‬أن‭ ‬يولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المجلس‭ ‬توجهه‭ ‬لمتابعة‭ ‬مبادرة‭ ‬الفن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام،‭ ‬وأن‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وجّه‭ ‬بتزيين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬بأعمال‭ ‬وأشكال‭ ‬فنية‭ ‬تضفي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجمال‭ ‬والروعة‭ ‬على‭ ‬محيطها،‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الفنون‭ ‬وزيادة‭ ‬الحرفية‭ ‬والمهنية،‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬لجعل‭ ‬تخصص‭ ‬الفن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬الجامعية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬للمجلس‭ ‬مشروعا‭ ‬ثقافيا‭ ‬دوليا،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬المشروع‭ ‬يبرز‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬الثقافية‭ ‬والحضارية‭ ‬للعالم‭.‬

مع‭ ‬خالص‭ ‬تمنياتنا‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.. ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والإنجاز‭ ‬والتميز‭. ‬





آخر‭ ‬السطر‭:‬

حسنا‭ ‬فعلت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بنفي‭ ‬الإشاعة‭ ‬المغرضة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬شركات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬هناك‭ ‬جهات‭ ‬مسيئة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تشويه‭ ‬كل‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬واقتصادي،‭ ‬ويجب‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬وعدم‭ ‬تصديقها،‭ ‬وفضحها‭ ‬باستمرار‭.‬