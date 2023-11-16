حريق في شمال الصين يوقع 26 قتيلا
التاريخ
11/16/2023 7:11:36 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن 26 شخصا لقوا حتفهم وتم نقل العشرات إلى المستشفى بعد أن اندلع حريق في مبنى في مقاطعة شانشي بشمال الصين أمس الخميس. وذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن السلطات المحلية أن الحريق اندلع في مبنى مكون من أربعة طوابق تابع لشركة يونغجو للفحم في مدينة لوليانغ بمقاطعة شانشي عند حوالي الساعة 6:50 صباحا بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت جرينتش الأربعاء). وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 26 شخصا تأكدت وفاتهم.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية أنه تم إجلاء 63 شخصا، نُقل 51 منهم إلى المستشفى. ولم تذكر التقارير ما إذا كان أي من الذين نقلوا إلى المستشفى قد توفي. وأكّدت الشبكة أنّ «عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة ويجري التحقيق لجلاء سبب الحريق» الذي أكدت لاحقا أن «تمت السيطرة عليه». وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي المحلّي «ويبو» مبنى تلتهمه ألسنة اللهب ويتصاعد من طوابقه العليا دخان أسود كثيف على مرأى من عشرات الفضوليين بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى المكان.
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