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حريق في شمال الصين يوقع 26 قتيلا

11/16/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬صينية‭ ‬أن‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬العشرات‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اندلع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬شانشي‭ ‬بشمال‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ ‬يونغجو‭ ‬للفحم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوليانغ‭ ‬بمقاطعة‭ ‬شانشي‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬50‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬22:50‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭ ‬الأربعاء‭). ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭) ‬أن‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬تأكدت‭ ‬وفاتهم‭.
‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الحكومية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬63‭ ‬شخصا،‭ ‬نُقل‭ ‬51‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬التقارير‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬قد‭ ‬توفي‭. ‬وأكّدت‭ ‬الشبكة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬مستمرة‭ ‬ويجري‭ ‬التحقيق‭ ‬لجلاء‭ ‬سبب‭ ‬الحريق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المحلّي‭ ‬‮«‬ويبو‮»‬‭ ‬مبنى‭ ‬تلتهمه‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬ويتصاعد‭ ‬من‭ ‬طوابقه‭ ‬العليا‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬كثيف‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الفضوليين‭ ‬بينما‭ ‬هرعت‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬والطوارئ‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭.‬

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