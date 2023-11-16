بيكيه يريد العودة إلى شاكيرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفضت‭ ‬شاكيرا‭ ‬أي‭ ‬إمكانية‭ ‬للصلح‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬ترغبه‭ ‬هو‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬والمضي‭ ‬قدمًا،‭ ‬وبدء‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬آخر،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بتصريحات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أكدت‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬السابقين‭. ‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شاكيرا‭ ‬تركز‭ ‬حاليًّا‭ ‬على‭ ‬التحضير‭ ‬للمحاكمة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة،‭ ‬مع‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬أطفالها‭ ‬خارجها،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتأثروا‭ ‬بالمسائل‭ ‬القانونية‭ ‬العالقة‭ ‬فيها‭.‬