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بيكيه يريد العودة إلى شاكيرا

11/16/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬يزال‭ ‬وقع‭ ‬انفصال‭ ‬النجمة‭ ‬الكولومبية‭ ‬شاكيرا‭ ‬واللاعب‭ ‬جيرارد‭ ‬بيكيه،‭ ‬مثيرًا‭ ‬لاهتمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬وقوعه‭. ‬ووفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري،‭ ‬تحاول‭ ‬شاكيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أغنية‭ ‬تصدرها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬استيائها‭ ‬من‭ ‬شريكها‭ ‬السابق‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬أغانيها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سوء‭ ‬حالتها‭ ‬النفسية،‭ ‬والمسافة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تقطعها‭ ‬مع‭ ‬بيكيه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬عائلته،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬مع‭ ‬خيانته‭ ‬لها‭.
‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خيانة‭ ‬بيكيه‭ ‬للمغنية‭ ‬الكولومبية،‭ ‬فإنه‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬شيء‭ ‬مؤقت،‭ ‬إذ‭ ‬لطالما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬ندمه‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وحاول‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬شاكيرا‭ ‬في‭ ‬بضع‭ ‬مناسبات،‭ ‬لكن‭ ‬جميع‭ ‬محاولاته‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭. ‬وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيكيه‭ ‬كان‭ ‬يرسل‭ ‬باستمرار‭ ‬رسائل‭ ‬ومكالمات‭ ‬إلى‭ ‬أم‭ ‬أطفاله‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬المغفرة‭ ‬ويعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬تجاه‭ ‬خيانته‭ ‬الزوجية،‭ ‬لكن‭ ‬شاكيرا‭ ‬كانت‭ ‬محبطة‭ ‬من‭ ‬الخيانة‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لمنحه‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭.‬

ورفضت‭ ‬شاكيرا‭ ‬أي‭ ‬إمكانية‭ ‬للصلح‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬ترغبه‭ ‬هو‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬والمضي‭ ‬قدمًا،‭ ‬وبدء‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬آخر،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بتصريحات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أكدت‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬السابقين‭. ‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شاكيرا‭ ‬تركز‭ ‬حاليًّا‭ ‬على‭ ‬التحضير‭ ‬للمحاكمة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة،‭ ‬مع‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬أطفالها‭ ‬خارجها،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتأثروا‭ ‬بالمسائل‭ ‬القانونية‭ ‬العالقة‭ ‬فيها‭.‬

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