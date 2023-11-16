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معرض في روما عن مؤلف سلسلة ((سيد الخواتم)) بدعم من ميلوني

11/16/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬معرضاً‭ ‬مخصصاً‭ ‬لمؤلف‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬لورد‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬رينغز‮»‬‭ (‬‮«‬سيد‭ ‬الخواتم‮»‬‭) ‬جون‭ ‬رونالد‭ ‬تولكين،‭ ‬الذي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يحتفي‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬بعمله‭. ‬وبمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لوفاة‭ ‬المؤلف‭ ‬البريطاني‭ ‬وإصدار‭ ‬أولى‭ ‬روايات‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬باللغة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬جرى‭ ‬الإعداد‭ ‬للمعرض‭ ‬والترويج‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الإيطالية‭ ‬بدعم‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭. ‬وتطرقت‭ ‬ميلوني،‭ ‬البالغة‭ ‬46‭ ‬عاماً،‭ ‬كثيراً‭ ‬فيما‭ ‬مضى‭ ‬عن‭ ‬شغفها‭ ‬بأعمال‭ ‬تولكين‭ ‬الخيالية‭ ‬خلال‭ ‬الطفولة‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬إنها‭ ‬وخلال‭ ‬انضوائها‭ ‬ضمن‭ ‬التنظيمات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الإيطالية‮»‬،‭ ‬كانت‭ ‬تهوى‭ ‬ارتداء‭ ‬أزياء‭ ‬تنكرية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬سيد‭ ‬الخواتم‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكتابات‭ ‬إلى‭ ‬شغف‭ ‬خاص‭ ‬لديها‭ ‬بشخصية‭ ‬سام،‭ ‬رفيق‭ ‬السفر‭ ‬للبطل‭ ‬فرودو‭. ‬وكتبت‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مجرد‭ +‬هوبيت‭+ ‬بستاني‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دونه،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فرودو‭ ‬لينجح‭ ‬في‭ ‬مهمته‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬توقف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكتّاب‭ ‬عند‭ ‬الجاذبية‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬لعالم‭ ‬‮«‬سيد‭ ‬الخواتم‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مفاهيم‭ ‬الهوية‭ ‬والتمسك‭ ‬بالتقاليد‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬جينارو‭ ‬سانجيوليانو‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أن‭ ‬جيه‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬تولكين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬كاثوليكياً‭ ‬مقتنعاً‭ ‬يمجّد‭ ‬قيم‭ ‬التقاليد‭ ‬والمجتمع‭ ‬والتاريخ‭ ‬الذي‭ ‬ننتمي‭ ‬إليه،‭ ‬وهو‭ ‬محافظ‭ ‬حقيقي،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يقول‮»‬‭. ‬وموّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬المعرض‭ ‬بمبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريبوبليكا‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشير‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولكين‭ ‬كان‭ ‬أيضاً‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬داخل‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬الهيبيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

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