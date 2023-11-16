معرض في روما عن مؤلف سلسلة ((سيد الخواتم)) بدعم من ميلوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬جينارو‭ ‬سانجيوليانو‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أن‭ ‬جيه‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬تولكين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬كاثوليكياً‭ ‬مقتنعاً‭ ‬يمجّد‭ ‬قيم‭ ‬التقاليد‭ ‬والمجتمع‭ ‬والتاريخ‭ ‬الذي‭ ‬ننتمي‭ ‬إليه،‭ ‬وهو‭ ‬محافظ‭ ‬حقيقي،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يقول‮»‬‭. ‬وموّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬المعرض‭ ‬بمبلغ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريبوبليكا‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشير‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولكين‭ ‬كان‭ ‬أيضاً‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬داخل‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬الهيبيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬