زهرة الأميرة.. أيقونة روبرتو كوين الخالدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ويزهو‭ ‬تاج‭ ‬الزهرة‭ ‬بكل‭ ‬ظلاله،‭ ‬وهو‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والأحجار‭ ‬الثمينة‭. ‬ويستخدم‭ ‬هنا‭ ‬أيضًا‭ ‬تفصيل‭ ‬السلك‭ ‬المجدول‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬الداخلي‭ ‬للقطع‭ ‬لإيجاد‭ ‬إطار‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬يمسك‭ ‬بالزهرة‭.‬

الجزء‭ ‬الخارجي‭ ‬للزهرة‭ ‬وهيكلها‭ ‬الداخلي‭ ‬مصممان‭ ‬بتقنية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬لضمان‭ ‬التناسب‭ ‬التام‭ ‬لجميع‭ ‬العناصر‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يتولى‭ ‬حرفيون‭ ‬مهرة‭ ‬تجميع‭ ‬الجواهر‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬وزهرة‭ ‬تلو‭ ‬الزهرة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الخاصة‭ ‬هذه‭ ‬تجعل‭ ‬كل‭ ‬زهرة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬نتيجة‭ ‬متكاملة‭ ‬للتوازن‭ ‬والعناية،‭ ‬تمامًا‭ ‬مثلما‭ ‬تنمو‭ ‬الزهور‭ ‬وتتألق‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭.‬