زهرة الأميرة.. أيقونة روبرتو كوين الخالدة

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- Akhbar Al Khaleej) زهرة الأميرة، تمامًا مثل زهرة البندقية، تنتمي إلى الباقة المبتكرة لمجموعات عائلة الأميرة، وهي مصنوعة من ماسات صغيرة تزخرف مجوهرات الأميرة الأخرى وتضيف جمالاً إلى هذه المجموعة لتصبح نقطة مركزية لكل قطعة. إنها تطوّر طبيعي لزهرة الزينة لتنمو وتتفتح.
ويزهو تاج الزهرة بكل ظلاله، وهو مصنوع من الذهب والأحجار الثمينة. ويستخدم هنا أيضًا تفصيل السلك المجدول الفريد في الهيكل الداخلي للقطع لإيجاد إطار ثلاثي الأبعاد يمسك بالزهرة.
الجزء الخارجي للزهرة وهيكلها الداخلي مصممان بتقنية ثلاثية الأبعاد لضمان التناسب التام لجميع العناصر. وبعد ذلك يتولى حرفيون مهرة تجميع الجواهر واحدة تلو الأخرى وزهرة تلو الزهرة، حيث إن العملية الإنتاجية الخاصة هذه تجعل كل زهرة في المجموعة نتيجة متكاملة للتوازن والعناية، تمامًا مثلما تنمو الزهور وتتألق في الطبيعة.
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