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زهرة الأميرة.. أيقونة روبرتو كوين الخالدة

11/16/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زهرة‭ ‬الأميرة،‭ ‬تمامًا‭ ‬مثل‭ ‬زهرة‭ ‬البندقية،‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الباقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬لمجموعات‭ ‬عائلة‭ ‬الأميرة،‭ ‬وهي‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬ماسات‭ ‬صغيرة‭ ‬تزخرف‭ ‬مجوهرات‭ ‬الأميرة‭ ‬الأخرى‭ ‬وتضيف‭ ‬جمالاً‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬لتصبح‭ ‬نقطة‭ ‬مركزية‭ ‬لكل‭ ‬قطعة‭. ‬إنها‭ ‬تطوّر‭ ‬طبيعي‭ ‬لزهرة‭ ‬الزينة‭ ‬لتنمو‭ ‬وتتفتح‭.‬

‭ ‬ويزهو‭ ‬تاج‭ ‬الزهرة‭ ‬بكل‭ ‬ظلاله،‭ ‬وهو‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والأحجار‭ ‬الثمينة‭. ‬ويستخدم‭ ‬هنا‭ ‬أيضًا‭ ‬تفصيل‭ ‬السلك‭ ‬المجدول‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬الداخلي‭ ‬للقطع‭ ‬لإيجاد‭ ‬إطار‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬يمسك‭ ‬بالزهرة‭.‬

الجزء‭ ‬الخارجي‭ ‬للزهرة‭ ‬وهيكلها‭ ‬الداخلي‭ ‬مصممان‭ ‬بتقنية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬لضمان‭ ‬التناسب‭ ‬التام‭ ‬لجميع‭ ‬العناصر‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يتولى‭ ‬حرفيون‭ ‬مهرة‭ ‬تجميع‭ ‬الجواهر‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬وزهرة‭ ‬تلو‭ ‬الزهرة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الخاصة‭ ‬هذه‭ ‬تجعل‭ ‬كل‭ ‬زهرة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬نتيجة‭ ‬متكاملة‭ ‬للتوازن‭ ‬والعناية،‭ ‬تمامًا‭ ‬مثلما‭ ‬تنمو‭ ‬الزهور‭ ‬وتتألق‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭.‬

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