في أوميغا.. الأعياد سويسرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مجموعة‭ ‬ AQUA ‭ ‬ TERRA ‭ ‬ SHADES

تمثل‭ ‬ساعات‭ ‬ Aqua ‭ ‬ Terra ‭ ‬رمز‭ ‬السكينة‭ ‬الفاخرة‭ ‬من‭ ‬ OMEGA ‭. ‬في‭ ‬تصميمٍ‭ ‬راقٍ‭ ‬يردد‭ ‬صدى‭ ‬سكون‭ ‬المحيط،‭ ‬مع‭ ‬مؤشراتٍ‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬القوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬وحافةٍ‭ ‬متلألئة‭ ‬مرصعة‭ ‬بالماس‭.‬

صُنع‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬ Aqua ‭ ‬ Terra ‭ ‬ Shades ‭ ‬بمقاس‭ ‬38‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬ TMSedna ‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطاً،‭ ‬ويأتي‭ ‬بقرصٍ‭ ‬من‭ ‬الحجر‭ ‬الرملي‭ ‬المصقول‭ ‬بالشمس‭ ‬المطلي‭ ‬ليقدم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الإشراق‭.‬

ساعة‭ ‬ Seamaster ‭ ‬ Diver ‭ ‬300 M

عندما‭ ‬ترتدي‭ ‬ساعة‭ ‬ Seamaster ‭ ‬ Diver ‭ ‬300 M ‭ ‬على‭ ‬معصمك،‭ ‬سيتحول‭ ‬كل‭ ‬يومٍ‭ ‬إلى‭ ‬مغامرة‭. ‬ساعتنا‭ ‬الجريئة‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬خيارٌ‭ ‬كلاسيكي‭ - ‬وهديةٌ‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬البر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬صُنعت‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتتجه‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬

يتميز‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬قياس‭ ‬42‭ ‬مم‭ ‬والمصنوع‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ‭ ‬وذهب‭ ‬ TMSedna ‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطاً‭ ‬بقرصٍ‭ ‬وحافةٍ‭ ‬مصنوعين‭ ‬من‭ ‬الخزف‭ ‬الأسود‭. ‬تأمّل‭ ‬تفاصيلها‭ ‬الفريدة،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬نمط‭ ‬الموجة‭ ‬الشهير‭ ‬والعقارب‭ ‬المفرّغة‭.‬

ساعات‭ ‬ Speedmaster ‭ ‬38‭ ‬ mm ‭ ‬ Cappuccino

إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ،‭ ‬صُنع‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬ Speedmaster ‭ ‬بقياس‭ ‬38‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬ TMSedna ‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطاً‭ ‬والخاص‭ ‬بـ‭ ‬ OMEGA ،‭ ‬وهو‭ ‬سبيكةٌ‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأحمر‭ ‬تضفي‭ ‬دفئاً‭ ‬يدوم‭ ‬طويلاً‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الساعة‭. ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬الساعة‭ ‬تتلألأ‭ ‬بالثلج،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إطارها‭ ‬المرصع‭ ‬بالماس‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الساعة‭ ‬لك‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الطابع‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬قرص‭ ‬الكابوتشينو‭ ‬مع‭ ‬الأقراص‭ ‬البيضوية‭ ‬البنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحزام‭ ‬الرمادي‭-‬البني‭ ‬الداكن‭. ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬هدايا‭ ‬ OMEGA ‭ ‬الرائجة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعشقون‭ ‬دقة‭ ‬الصنع‭.‬

ساعات‭ ‬ De ‭ ‬ Ville ‭ ‬ Prestige

دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬ساعات‭ ‬ De ‭ ‬ Ville ‭ ‬ Prestige ‭ ‬أكثر‭ ‬بريقاً‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬صقلت‭ ‬ OMEGA ‭ ‬انحناءات‭ ‬المجموعة‭ ‬ليصبح‭ ‬مظهرها‭ ‬أكثر‭ ‬نحافةً‭ ‬ونقاءً‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬بقياس‭ ‬34‭ ‬مم‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ‭ ‬وذهب‭ ‬ TMSedna ‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطاً،‭ ‬مع‭ ‬قرصٍ‭ ‬من‭ ‬عرق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الأبيض‭ ‬يبدو‭ ‬أشبه‭ ‬بالثلج‭ ‬المتساقط‭.‬

وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬السمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬جبال‭ ‬الألب،‭ ‬فقد‭ ‬صُنع‭ ‬طراز‭ ‬مقاس‭ ‬41‭ ‬مم‭ ‬ذو‭ ‬أجزاء‭ ‬الثواني‭ ‬بقرصٍ‭ ‬بلون‭ ‬ Pine ‭ ‬ Green ‭ ‬المصقول‭ ‬بالشمس‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بنمطٍ‭ ‬عشوائي‭ ‬مطبوعٍ‭ ‬رأسياً‭. ‬وتقدم‭ ‬الساعة‭ ‬لوناً‭ ‬احتفالياً‭ ‬للغاية‭ ‬يقترن‭ ‬بالفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ‭ ‬ولمساتٍ‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأصفر‭ ‬المتباين‭.‬

ساعات‭ ‬ Speedmaster ‭ ‬ Moonphase

في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬سنرى‭ ‬مشهد‭ ‬‮«‬البدر‭ ‬البارد‮»‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ - ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬المجيد‭. ‬ومع‭ ‬وضع‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬الساحرة‭ ‬لسماء‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬تقدم‭ ‬ OMEGA ‭ ‬ساعة‭ ‬ Speedmaster ‭ ‬ Moonphase ‭ ‬بلون‭ ‬ midnight ‭ ‬ blue ،‭ ‬وبرؤيةٍ‭ ‬مصغرة‭ ‬لصورةٍ‭ ‬واقعية‭ ‬لسطح‭ ‬القمر،‭ ‬تظهر‭ ‬موضع‭ ‬قدم‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬القمر‭. ‬وصنع‭ ‬طراز‭ ‬مقاس‭ ‬44‭.‬25‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ،

مع‭ ‬حلقة‭ ‬إطارٍ‭ ‬من‭ ‬الخزف‭ ‬الأزرق‭ ‬وحزامٍ‭ ‬جلديٍّ‭ ‬أزرق‭ ‬اللون‭. ‬فإذا‭ ‬كنت‭ ‬ترغب‭ ‬بأن‭ ‬تهدي‭ ‬العالم‭ ‬لأحدهم‭ -‬نقترح‭ ‬عليك‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تهديه‭ ‬القمر‭.‬