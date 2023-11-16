في أوميغا.. الأعياد سويسرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعرض أوميغا مجموعات شتوية تتناسب كهدايا تقدم خلال موسم الأعياد، فلكل ساعة أسلوب سحر خاص تبهج من تحب.
مجموعة AQUA TERRA SHADES
تمثل ساعات Aqua Terra رمز السكينة الفاخرة من OMEGA . في تصميمٍ راقٍ يردد صدى سكون المحيط، مع مؤشراتٍ على شكل القوارب الشراعية وحافةٍ متلألئة مرصعة بالماس.
صُنع هذا الطراز من ساعة Aqua Terra Shades بمقاس 38 مم من ذهب TMSedna عيار 18 قيراطاً، ويأتي بقرصٍ من الحجر الرملي المصقول بالشمس المطلي ليقدم مزيداً من الإشراق.
ساعة Seamaster Diver 300 M
عندما ترتدي ساعة Seamaster Diver 300 M على معصمك، سيتحول كل يومٍ إلى مغامرة. ساعتنا الجريئة هذه هي بلا شك خيارٌ كلاسيكي - وهديةٌ يمكن الاعتزاز بها على البر أو في البحر. صُنعت في سويسرا، وهي على أهبة الاستعداد لتتجه إلى أي مكان.
يتميز هذا الطراز من قياس 42 مم والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وذهب TMSedna عيار 18 قيراطاً بقرصٍ وحافةٍ مصنوعين من الخزف الأسود. تأمّل تفاصيلها الفريدة، والتي تتضمن نمط الموجة الشهير والعقارب المفرّغة.
ساعات Speedmaster 38 mm Cappuccino
إلى جانب الفولاذ المقاوم للصدأ، صُنع هذا الطراز من ساعة Speedmaster بقياس 38 مم من ذهب TMSedna عيار 18 قيراطاً والخاص بـ OMEGA ، وهو سبيكةٌ فريدة من الذهب الأحمر تضفي دفئاً يدوم طويلاً على تصميم الساعة. بل حتى أن الساعة تتلألأ بالثلج، على شكل إطارها المرصع بالماس.
ويمكن أن تقدم الساعة لك مزيداً من الطابع الفردي في قرص الكابوتشينو مع الأقراص البيضوية البنية، بالإضافة إلى الحزام الرمادي-البني الداكن. لتكون هذه الساعة إحدى أكثر هدايا OMEGA الرائجة لأولئك الذين يعشقون دقة الصنع.
ساعات De Ville Prestige
دائماً ما تكون ساعات De Ville Prestige أكثر بريقاً. وفي السنوات الأخيرة، صقلت OMEGA انحناءات المجموعة ليصبح مظهرها أكثر نحافةً ونقاءً. ويشمل ذلك هذا الطراز بقياس 34 مم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وذهب TMSedna عيار 18 قيراطاً، مع قرصٍ من عرق اللؤلؤ الأبيض يبدو أشبه بالثلج المتساقط.
وللحفاظ على تلك السمة التي تتمتع بها جبال الألب، فقد صُنع طراز مقاس 41 مم ذو أجزاء الثواني بقرصٍ بلون Pine Green المصقول بالشمس والذي يتميز بنمطٍ عشوائي مطبوعٍ رأسياً. وتقدم الساعة لوناً احتفالياً للغاية يقترن بالفولاذ المقاوم للصدأ ولمساتٍ من الذهب الأصفر المتباين.
ساعات Speedmaster Moonphase
في هذا العام، سنرى مشهد «البدر البارد» بتاريخ 26 ديسمبر - اليوم الذي يلي عيد الميلاد المجيد. ومع وضع تلك الرؤية الساحرة لسماء الليل في الاعتبار، تقدم OMEGA ساعة Speedmaster Moonphase بلون midnight blue ، وبرؤيةٍ مصغرة لصورةٍ واقعية لسطح القمر، تظهر موضع قدم رائد الفضاء الشهيرة على القمر. وصنع طراز مقاس 44.25 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ،
مع حلقة إطارٍ من الخزف الأزرق وحزامٍ جلديٍّ أزرق اللون. فإذا كنت ترغب بأن تهدي العالم لأحدهم -نقترح عليك بدلاً من ذلك أن تهديه القمر.
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