7 ديسمبر انطلاق ثمن نهائي ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف الاتحاد البحريني لكرة القدم عن موعد انطلاق دور الـ16 لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي
2024-2023.
وستكون ضربة البداية يوم 7 ديسمبر المقبل بمواجهتي الرفاع وعالي، والأهلي وأم الحصم، وباليوم التالي يلعب الخالدية مع «حامل اللقب» الحالة، والمحرق وقلالي، وفي يوم السبت 9 ديسمبر يلعب الشباب مع الاتحاد، وسترة والبسيتين، وتختتم المرحلة يوم الأحد بمواجهتي المنامة والرفاع الشرقي، والحد والاتفاق.
وستقام مباريات هذه المرحلة على استاد البحرين الوطني، واستاد مدينة خليفة الرياضية واستاد نادي المحرق.
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