سموه رحب بجميع الوفود المشاركةخالد بن حمد يفتتح منافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3 × 3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) The Details
field is required.
بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتحت رسميا الخميس 16 نوفمبر 2023 منافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 التي تقام على ملاعب المرفأ المالي لغاية 17 نوفمبر الجاري.
وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والسيد عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والدكتور K.Govindaraj
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة والقبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وكبار الحضور والمدعوين.
وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالوفود الرياضية من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين بالجولة العالمية لكرة السلة 3×3 متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، معربا سموه عن سعادته الكبيرة باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير لأول مرة بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة السلة وبتعاون مثمر بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد البحريني لكرة السلة.
وأضاف سموه «إن منح الاتحاد الدولي لكرة السلة استضافة مملكة البحرين للجولة العالمية لكرة السلة 3×3 يعكس السمعة العطرة التي تتحلى بها والمكانة الدولية المرموقة لها كوجهة مثالية لتنظيم كبرى الأحداث العالمية ومن بينها لعبة كرة السلة 3×3 التي تكتسب شعبية واسعة بمختلف دول العالم».
وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالشكر الجزيل للجنة المنظمة على الجهود التي بذلتها لإقامة هذا الحدث العالمي ابتداء من تشييد الملاعب المتميزة وحفل الافتتاح ومرورا بالمرافق المتطورة وانتهاء بالفعاليات المصاحبة المتنوعة متمنيا لجميع الفرق المشاركة ومن بينها فرقنا البحرينية التوفيق والنجاح.
هذا وقد شهد حفل الافتتاح تنظيم العديد من الفقرات التراثية والفلكلورية الشعبية بجانب عدد من الفقرات والاستعراضات الثقافية والموسيقية والفنية.
MENAFN16112023000055011008ID1107442912
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.