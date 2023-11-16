سموه رحب بجميع الوفود المشاركةخالد بن حمد يفتتح منافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3 × 3

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بحضور‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬افتتحت‭ ‬رسميا‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬لغاية‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والدكتور‭ ‬ K.Govindaraj ‭

‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والقبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالوفود‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬المشاركين‭ ‬بالجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬باستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بإشراف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وبتعاون‭ ‬مثمر‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬إن‭ ‬منح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬العطرة‭ ‬التي‭ ‬تتحلى‭ ‬بها‭ ‬والمكانة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬لها‭ ‬كوجهة‭ ‬مثالية‭ ‬لتنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬التي‭ ‬تكتسب‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬بمختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تشييد‭ ‬الملاعب‭ ‬المتميزة‭ ‬وحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬ومرورا‭ ‬بالمرافق‭ ‬المتطورة‭ ‬وانتهاء‭ ‬بالفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬المتنوعة‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬فرقنا‭ ‬البحرينية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬التراثية‭ ‬والفلكلورية‭ ‬الشعبية‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬والاستعراضات‭ ‬الثقافية‭ ‬والموسيقية‭ ‬والفنية‭.‬