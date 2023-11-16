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حبس متهم 6 أشهر وتغريمه 500 دينار لاحتياله على ((تمكين))

11/16/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بدائرتها‭ ‬الثالثة‭ ‬أصدرت‭ ‬أمس‭ ‬حكمها‭ ‬بمعاقبة‭ ‬متهم‭ ‬بحبسه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وتغريمه‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وتبرئة‭ ‬شريكتيه‭ ‬لاحتيالهم‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بغية‭ ‬التحصل‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مفادها‭ ‬توصلهم‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ -‬مالك‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭- ‬بتحرير‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬وهمي‭ ‬مع‭ ‬موظفات‭ ‬للعمل‭ ‬بشركته‭ ‬فيما‭ ‬يُعرف‭ ‬باسم‭ (‬التوظيف‭ ‬الوهمي‭)‬،‭ ‬وإيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬في‭ ‬حساباتهما‭ ‬البنكية‭ ‬ومطالبتهما‭ ‬بردّها‭ ‬إليه‭ ‬بغية‭ ‬إتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬صرف‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم،‭ ‬وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الصغرى،‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬الحكم‭ ‬المتقدم‭ ‬أعلاه،‭ ‬وتعكف‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬أسباب‭ ‬البراءة‭ ‬والطعن‭ ‬عليها‭.‬

وإذ‭ ‬تنوه‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬التوظيف‭ ‬الوهمي‭ ‬وانعكاساته‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬الوظيفية‭ ‬المزيفة،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تجعلهم‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬العقاب،‭ ‬فإنها‭ ‬تعول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬الجمهور‭ ‬وإدراكه‭ ‬للسلوكيات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وشروط‭ ‬صرف‭ ‬الدعم‭ ‬لدى‭ ‬جهات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬جانبٍ‭ ‬آخر‭.‬

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