3 سنوات سجنا لمخلّص زوّر سـجـلات هـيئة الكهرباء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) 3 سنوات سجنا لمخلّص
زوّر سـجـلات هـيئة الكهرباء
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما عربي الجنسية يملك مكتباً لتخليص المعاملات بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه من تزوير رصيد منسوب صدوره عن هيئة الكهرباء والماء، كما أمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحرر المزوّر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة المعارض بمديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده اكتشاف موظف هيئة الكهرباء والماء تزوير في رصيد منسوب صدوره عن الهيئة تقدم به أحد العملاء مستعلماً عن سبب عدم تزويد وحدته السكنية بالكهرباء، فتبين بأن الرصيد مزور.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم ومواجهته بالمحرر المزور والأدلة القائمة ضده، فأقر بما نسب إليه من اتهام، وأمرت النيابة بإحالة المتهم محبوساً عن جناية التزوير في السجلات الإلكترونية الرسمية إلى المحكمة الجنائية الكبرى، التي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
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