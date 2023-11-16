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3 سنوات سجنا لمخلّص زوّر سـجـلات هـيئة الكهرباء

11/16/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 3 سنوات سجنا لمخلّص

زوّر سـجـلات هـيئة الكهرباء


عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬متهما‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬يملك‭ ‬مكتباً‭ ‬لتخليص‭ ‬المعاملات‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تزوير‭ ‬رصيد‭ ‬منسوب‭ ‬صدوره‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬ومصادرة‭ ‬المحرر‭ ‬المزوّر‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬المعارض‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬مفاده‭ ‬اكتشاف‭ ‬موظف‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬منسوب‭ ‬صدوره‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬أحد‭ ‬العملاء‭ ‬مستعلماً‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬تزويد‭ ‬وحدته‭ ‬السكنية‭ ‬بالكهرباء،‭ ‬فتبين‭ ‬بأن‭ ‬الرصيد‭ ‬مزور‭.‬‮

وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالمحرر‭ ‬المزور‭ ‬والأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضده،‭ ‬فأقر‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬محبوساً‭ ‬عن‭ ‬جناية‭ ‬التزوير‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬أعلاه‭.‬

MENAFN16112023000055011008ID1107442909

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