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الـقـوات الإسرائيليـة تـقتل 3 مسلحين فـلسـطينييـن أطلـقـوا النار بالضفة

11/16/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قرب‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭-(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬مهاجمون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬فتحوا‭ ‬النار‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬بين‭ ‬القدس‭ ‬ومدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ستة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬قبل‭ ‬مقتل‭ ‬المهاجمين‭ ‬بالرصاص‭. ‬

وذكر‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬شين‭ ‬بيت‭) ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭. ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬الحركة‭ ‬بعد‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬الأمر‭. ‬وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الشرطة‭ ‬يعقوب‭ ‬شبتاي‭ ‬إن‭ ‬المسلحين‭ ‬كانوا‭ ‬يخططون‭ ‬لهجوم‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭. ‬

أضاف‭ ‬شبتاي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬أنهم‭ ‬وصلوا‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬وفتحوا‭ ‬النار‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هناك‭ ‬باستجوابهم‭. ‬وأكد‭ ‬أنهم‭ ‬قُتلوا‭ ‬عندما‭ ‬ردت‭ ‬القوات‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنها‭ ‬عثرت‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سلاحين‭ ‬آليين‭ ‬ومسدسين‭ ‬ومئات‭ ‬الطلقات‭ ‬و10‭ ‬خزنات‭ ‬كاملة‭ ‬الطلقات‭ ‬وبلطتين‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬وفي‭ ‬سيارتهم‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تم‭ ‬تصويرها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حافلة،‭ ‬رجلا‭ ‬يرتدي‭ ‬زيا‭ ‬عسكريا‭ ‬وهو‭ ‬يركض‭ ‬ويسقط‭ ‬بينما‭ ‬تدوي‭ ‬أعيرة‭ ‬نارية‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬جروح‭ ‬واحد‭ ‬ممن‭ ‬أصابهم‭ ‬المهاجمون‭ ‬خطيرة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬هويته‭. ‬

وتصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول،‭ ‬والذي‭ ‬تقول‭ ‬البيانات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬واحتجاز‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭. ‬وردت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بهجمات‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬وبحرية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11500‭ ‬شخص،‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حماس‭. ‬

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