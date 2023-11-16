الـقـوات الإسرائيليـة تـقتل 3 مسلحين فـلسـطينييـن أطلـقـوا النار بالضفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قرب بيت لحم-(رويترز): قالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة يشتبه في أنهم مهاجمون فلسطينيون فتحوا النار عند نقطة تفتيش على طريق بين القدس ومدينة بيت لحم في الضفة الغربية يوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة ستة أفراد من قوات الأمن قبل مقتل المهاجمين بالرصاص.
وذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن اثنين على الأقل من المسلحين ينتميان إلى حماس. ولم تصدر الحركة بعد تعليقا على الأمر. وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي إن المسلحين كانوا يخططون لهجوم أكبر بكثير.
أضاف شبتاي في تصريحات للصحفيين في موقع الحادث أنهم وصلوا في سيارة قادمة من اتجاه بيت لحم وفتحوا النار عندما بدأت القوات الإسرائيلية هناك باستجوابهم. وأكد أنهم قُتلوا عندما ردت القوات بإطلاق النار. وقالت الشرطة إنها عثرت بعد تبادل إطلاق النار على سلاحين آليين ومسدسين ومئات الطلقات و10 خزنات كاملة الطلقات وبلطتين مع المشتبه فيهم وفي سيارتهم.
ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الفلسطينيين. وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها من على متن حافلة، رجلا يرتدي زيا عسكريا وهو يركض ويسقط بينما تدوي أعيرة نارية عند نقطة التفتيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن جروح واحد ممن أصابهم المهاجمون خطيرة دون أن تحدد هويته.
وتصاعدت التوترات في المنطقة منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول البيانات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 واحتجاز نحو 240 رهينة بينهم أطفال. وردت إسرائيل بهجمات جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة الفلسطيني ما أسفر عن مقتل أكثر من 11500 شخص، نحو 40 بالمئة منهم أطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الذي تديره حماس.
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