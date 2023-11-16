إسرائيل تأمر سكان 4 بلدات في جنوب قطاع غزة بإخلائها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قطاع غزة، القدس - (رويترز): أمرت إسرائيل المدنيين بمغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة أمس الخميس مما زاد المخاوف من توسع نطاق حربها على حركة حماس لمناطق أبلغت الناس قبل ذلك أنها آمنة ليتجهوا لها. وأمرت منشورات أسقطتها طائرة إسرائيلية خلال الليل المدنيين بمغادرة خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع. وتلك البلدات يسكنها إجمالا أكثر من مائة ألف نسمة وقت السلم لكنها تؤوي حاليا أعدادا إضافية تقدر بعشرات الآلاف ممن فروا من مناطق أخرى.
وجاء في المنشورات أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع ما تفعله حركة حماس في مناطق السكن المذكورة وأضاف «من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة... أي شخص يقترب من الإرهابيين أو منشآتهم يعرض حياته للخطر، وسيتم استهداف كل منزل يستخدمه الإرهابيون». وقال السكان إن المنطقة تعرضت بالفعل لقصف مكثف خلال الليل.
وأمرت إسرائيل بالفعل بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من قطاع غزة قبل أن تدخله قوات برية في أواخر الشهر الماضي. ويحمل سكان يسيرون في صفوف طويلة متعلقات قليلة يوميا وهم متجهون جنوبا ويمرون أمام جنود إسرائيليين خلال «فترات توقف تكتيكية» لست ساعات للسماح للسكان بالمغادرة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مشردون ولاذ أغلبهم ببلدات في جنوب القطاع.
ومصير قطاع غزة بعد الحرب محل تركيز أيضا. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن إسرائيل سيتعين عليها الإبقاء على «قوة قوية» في غزة في المستقبل القريب لمنع حركة حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من أن احتلال القطاع سيكون «خطأ كبيرا».
وقال هرتسوج في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس «إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر في ما الذي ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة... لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى».
وأضاف هرتسوج للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و«جيراننا في المنطقة» سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.
وقال بايدن الأربعاء إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإن احتلال قطاع غزة سيكون «خطأ كبيرا». وتقول السلطة الفلسطينية إن قطاع غزة الذي تديره حماس منذ 2007 هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وبدأت إسرائيل حملتها ضد حركة حماس التي تدير قطاع غزة بعد أن شنت الحركة هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن 1200 قتلوا واحتجز نحو 240. ومنذ ذلك الحين شددت إسرائيل حصارها على القطاع بقطع الغذاء والوقود ونفذت ضربات وقصفا جويا وتوغلا بريا تقول السلطات الفلسطينية، في بيانات قالت عنها الأمم المتحدة إنها موثوقة، إنه قتل أكثر من 11500 شخص نحو 40 بالمئة منهم أطفال بينما لا يزال الكثير من القتلى تحت الأنقاض.
وبعد يوم من دخولها مستشفى الشفاء، لم تقدم إسرائيل أدلة بعد تظهر ما زعمته عن أنه يشكل مقرا موسعا لحماس في شبكة أنفاق تحت المنشأة، وهو ما قالت إنه يبرر اعتبار المستشفى هدفا عسكريا.
ونشرت إسرائيل تسجيل فيديو يظهر فيه جندي يجوب بناية من مستشفى ويعرض حقائب بها أسلحة نارية وسترات واقية من الرصاص قال إنهم عثروا عليها مخبأة هناك إضافة لبنادق أخرى في خزانة وجهاز كمبيوتر محمول.
وقال كينيث روس، وهو مدير سابق لهيومن رايتس ووتش يعمل حاليا كأستاذ زائر في برينسيتون على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «إسرائيل سيتعين عليها أن تقدم أكثر بكثير من بضعة بنادق خفيفة لتبرير إغلاق مستشفيات في شمال قطاع غزة بما يتضمنه ذلك من تكلفة مروعة على المدنيين الذين لهم احتياجات طبية عاجلة».
وقالت حماس إن الفيديو مفبرك. وقال فلسطينيون آخرون إنه حتى هذا الفيديو لا يظهر أي شيء يماثل ما قالت إسرائيل إنه مقر عسكري واسع تحت المستشفى.
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