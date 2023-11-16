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إسرائيل تأمر سكان 4 بلدات في جنوب قطاع غزة بإخلائها

11/16/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬القدس‭ - (‬رويترز‭): ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬المدنيين‭ ‬بمغادرة‭ ‬أربع‭ ‬بلدات‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لمناطق‭ ‬أبلغت‭ ‬الناس‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬آمنة‭ ‬ليتجهوا‭ ‬لها‭. ‬وأمرت‭ ‬منشورات‭ ‬أسقطتها‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬المدنيين‭ ‬بمغادرة‭ ‬خزاعة‭ ‬وعبسان‭ ‬وبني‭ ‬سهيلا‭ ‬والقرارة‭ ‬على‭ ‬المشارف‭ ‬الشرقية‭ ‬لمدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬وتلك‭ ‬البلدات‭ ‬يسكنها‭ ‬إجمالا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وقت‭ ‬السلم‭ ‬لكنها‭ ‬تؤوي‭ ‬حاليا‭ ‬أعدادا‭ ‬إضافية‭ ‬تقدر‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬ممن‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المنشورات‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سيتعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬المذكورة‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتكم،‭ ‬عليكم‭ ‬إخلاء‭ ‬أماكن‭ ‬سكنكم‭ ‬فورا‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬المعروفة‭... ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ ‬أو‭ ‬منشآتهم‭ ‬يعرض‭ ‬حياته‭ ‬للخطر،‭ ‬وسيتم‭ ‬استهداف‭ ‬كل‭ ‬منزل‭ ‬يستخدمه‭ ‬الإرهابيون‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬السكان‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬تعرضت‭ ‬بالفعل‭ ‬لقصف‭ ‬مكثف‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬

وأمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالفعل‭ ‬بإخلاء‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي‭ ‬بأكمله‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدخله‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ويحمل‭ ‬سكان‭ ‬يسيرون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طويلة‭ ‬متعلقات‭ ‬قليلة‭ ‬يوميا‭ ‬وهم‭ ‬متجهون‭ ‬جنوبا‭ ‬ويمرون‭ ‬أمام‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬تكتيكية‮»‬‭ ‬لست‭ ‬ساعات‭ ‬للسماح‭ ‬للسكان‭ ‬بالمغادرة‭.‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬مشردون‭ ‬ولاذ‭ ‬أغلبهم‭ ‬ببلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

ومصير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬محل‭ ‬تركيز‭ ‬أيضا‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوج‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيتعين‭ ‬عليها‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬لمنع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬احتلال‭ ‬القطاع‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬هرتسوج‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬فاينانشال‭ ‬تايمز‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬انسحبنا‭ ‬فمن‭ ‬سيتولى‭ ‬المسؤولية؟‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬فراغا‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬ستكون‭ ‬عليه‭ ‬الآلية‭. ‬هناك‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬مطروحة‭... ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬هذا‭ ‬المكان،‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬للإرهاب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬هرتسوج‭ ‬للصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تناقش‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬بشأن‭ ‬سبل‭ ‬إدارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و«جيراننا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬لهم‭ ‬بعض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬سيوضع‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الصراع‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬أوضح‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإن‭ ‬احتلال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقبلية‭.‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬الحركة‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬1200‭ ‬قتلوا‭ ‬واحتجز‭ ‬نحو‭ ‬240‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬شددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬بقطع‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬ونفذت‭ ‬ضربات‭ ‬وقصفا‭ ‬جويا‭ ‬وتوغلا‭ ‬بريا‭ ‬تقول‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬قالت‭ ‬عنها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬موثوقة،‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11500‭ ‬شخص‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬دخولها‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬إسرائيل‭ ‬أدلة‭ ‬بعد‭ ‬تظهر‭ ‬ما‭ ‬زعمته‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬مقرا‭ ‬موسعا‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬تحت‭ ‬المنشأة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يبرر‭ ‬اعتبار‭ ‬المستشفى‭ ‬هدفا‭ ‬عسكريا‭. ‬

ونشرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬جندي‭ ‬يجوب‭ ‬بناية‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬ويعرض‭ ‬حقائب‭ ‬بها‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬وسترات‭ ‬واقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬قال‭ ‬إنهم‭ ‬عثروا‭ ‬عليها‭ ‬مخبأة‭ ‬هناك‭ ‬إضافة‭ ‬لبنادق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬وجهاز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬محمول‭.‬

وقال‭ ‬كينيث‭ ‬روس،‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬سابق‭ ‬لهيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬كأستاذ‭ ‬زائر‭ ‬في‭ ‬برينسيتون‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬سيتعين‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬بضعة‭ ‬بنادق‭ ‬خفيفة‭ ‬لتبرير‭ ‬إغلاق‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تكلفة‭ ‬مروعة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬احتياجات‭ ‬طبية‭ ‬عاجلة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬الفيديو‭ ‬مفبرك‭. ‬وقال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬آخرون‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يماثل‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬مقر‭ ‬عسكري‭ ‬واسع‭ ‬تحت‭ ‬المستشفى‭.‬

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