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غزة تغرق في العزلة والظلام.. وانقطاع الاتصالات لنفاد الوقود

11/16/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬شركتا‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرئيسيتان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بالتل‭ ‬وجوال‭ ‬خروج‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الخدمة،‭ ‬مع‭ ‬نفاد‭ ‬جميع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬بالتل‮»‬،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬توقف‭ ‬مولدات‭ ‬المقاسم‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬توقف‭ ‬خدماتها‭ ‬بالكامل‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭ .‬وسمحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدخول‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬لكن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فرضت‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬استخدامها،‭ ‬وسوف‭ ‬تستخدم‭ ‬فقط‭ ‬لنقل‭ ‬المساعدات‮»‬‭.‬

وأصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬قرارا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنات‭ ‬وممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬وعاجلة‭ ‬لعدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأيام‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وصاغت‭ ‬مالطا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تبنيه‭ ‬بأغلبية‭ ‬12‭ ‬صوتا‭ ‬وامتناع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭). ‬ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬العملياتية‮»‬‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬غزة،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اقتحامه‭ ‬مجددا‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬وفيما‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭. ‬

ويتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬وفق‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬فيما‭ ‬وصفت‭ ‬المندوبة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الداعي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬هدن‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬العملياتية‮»‬‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المرسى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قامت‭ ‬بـ«تدمير‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬فتحات‭ ‬أنفاق،‭ ‬وأربعة‭ ‬مبانٍ‭ ‬تشكّل‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬إرهابية‮»‬،‭ ‬متهما‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬باستخدام‭ ‬الميناء‭ ‬‮«‬كمنشأة‭ ‬تدريب‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬لأغراض‭ ‬إرهابية‭ ‬ولتوجيه‭ ‬وتنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬بحرية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أعلنت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومقار‭ ‬حكومية‭ ‬ومراكز‭ ‬لشرطة‭ ‬حماس‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخميس‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬خمسين‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عاود‭ ‬خلال‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬دخول‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬وتفتيش‭ ‬لأكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أثارت‭ ‬قلقا‭ ‬وانتقادات‭ ‬دولية‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬المرضى‭ ‬والمدنيين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬المجمع‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الجنرال‭ ‬يارون‭ ‬فنكلمان‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬ينفذ‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬محددة‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬ذخائر‭ ‬وأسلحة‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬ونشر‭ ‬صور‭ ‬أسلحة‭ ‬وقنابل‭ ‬يدوية‭ ‬ورشاشات‭ ‬وذخيرة‭ ‬ومعدّات‭ ‬أخرى‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬‮«‬مواد‭ ‬استخباراتية‭ ‬وجهاز‭ ‬كومبيوتر‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬تحليلها‭. ‬ونفت‭ ‬حماس‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬متهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بوضعها‭ ‬هناك‭. ‬

وتبنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاتهامات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ارتكبت‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬مقراتها‭ ‬و‭(‬بنيتها‭) ‬العسكرية‭ ‬أسفل‭ ‬مستشفى‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬طالب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬حذرة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحركاتها‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭. ‬

من‭
‬جانبه،‭ ‬حذر‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬لشل‭ ‬عمليات‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬لخنق‭ ‬عملياتنا‭ ‬وشل‭ ‬عمليات‭ ‬الأونروا‮»‬،‭ ‬متحدثًا‭ ‬عن‭ ‬الحصار‭ ‬الكامل‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأوضح‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬‮«‬لخنق‮»‬‭ ‬عملها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬عملياتها‭ ‬بالكامل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬سيطرته‭ ‬‮«‬العملياتية‮»‬‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الحادي‭ ‬والأربعين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬تكمل‭ ‬السيطرة‭ ‬العملياتية‭ ‬على‭ ‬مرسى‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تستخدمه‭ ‬حماس‭ ‬لأغراض‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬‮«‬قتال‭ ‬مشترك‭ ‬لقوات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأذرع‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المرسى‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلن‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬الاتصالات‭ ‬‮«‬انقطعت‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أعقب‭ ‬اطلاعه‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬يعاني‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬تام‭ ‬للاتصالات‭... ‬وهذا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬الوقود‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬‮«‬لخنق‮»‬‭ ‬عملها‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬عملياتها‭ ‬بالكامل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭. ‬وأضاف‭ ‬لازاريني‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬لخنق‭ ‬عملياتنا‭ ‬وإصابة‭ ‬العملية‭ ‬بالشلل‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬تلك‭ ‬المحاولة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬شائنة‮»‬‭ ‬لإجبار‭ ‬الوكالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬التسول‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الوقود‭.‬

وشنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأوقع‭ ‬الهجوم‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬كما‭ ‬خطفت‭ ‬حماس‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬نقلتهم‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬

وردّاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬توعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬ومذاك‭ ‬تقصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬وتفرض‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬حصاراً‭ ‬كاملاً‮»‬،‭ ‬وبدأت‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأدى‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11500‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وبينهم‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬

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