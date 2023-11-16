((هواوي)) تستعرض أحدث ابتكارات الأمن السيبراني في ((بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت هواوي النقاب عن سلسلة من ابتكارات الأمن السيبراني المتقدمة خلال مؤتمر ومعرض «بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا 2023». وتحت شعار «لا مساومة على الأمان، مزاياك الأمنية»، استعرضت الشركة الحلّ متعدد الطبقات للحماية من برامج الفدية (
MRP ) الأول في القطاع، وحل «هاي سك»
HiSec 3.0
لأمان الشبكة، وحلّ أمان الشبكات السحابية القائم على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الابتكارات إلى تزويد المستخدمين حول العالم ببنية تحتية آمنة وقوية لتقنية المعلومات والاتصالات.
وباعتباره حدثاً رائداً للأمن السيبراني على مستوى العالم، يجمع «بلاك هات» كل عام الابتكارات الأمنية الأكثر تقدماً، بالإضافة إلى استعراض نتائج أبحاث مهمة ومؤثرة وموضوعية تسهم في توجيه تطور قطاع الأمن السيبراني مستقبلاً.
وبهذه المناسبة، قال ديفيد تاو المدير العام لشركة هواوي السعودية للحكومة والمؤسسات: «إن ظهور عالم ذكي يجعل الأمن السيبراني أكثر أهمية وتعقيداً من أي وقتٍ مضى. وتحتاج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى استراتيجيات قوية للأمن السيبراني لتحقيق التنمية والازدهار. ونحن في هواوي، نولي الأمن السيبراني وحماية الخصوصية أولوية كبيرة تتفوق دوماً على مصالحنا التجارية».
تنمو برامج الفدية بمعدل 3.5 مرات سنوياً، مما قد يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للحكومات والشركات على حدٍ سواء. ويجمع حل هواوي متعدد الطبقات للحماية من برامج الفدية( MRP )
الذي يشكل حلاً متكاملاً يجمع بين (الشبكة) و(التخزين) لحماية عملية التعامل مع برامج الفدية بأكملها، مما يوفر دفاعاً مزدوج الطبقات لأصول بيانات الشركة. ويحقق هذا الحلّ معدل كشف عن فيروسات برامج الفدية بنسبة تتجاوز 90. %
وخلال القمة، استعرضت »هواوي« نظامها لضمان الأمن السيبراني الشامل. فمن حيث البنية التحتية للشبكة، يوفر « HiSec 3.0» حلاً مخصصاً لبناء نظام أمان متكامل يجمع بين السحابة -الشبكة-الحافة-نقطة النهاية. علاوةً على ذلك، يوفر حل حافة خدمة الوصول الآمن ( SASE ) متعدد الفروع وصولاً فعّالاً وآمناً إلى البرمجيات كخدمة، والسحابة العامة، والإنترنت، ومقرات الشركات والخدمات الأخرى المتعلقة بالحكومة، والقطاع المالي، والتصنيع والقطاعات الأخرى. أما فيما يتعلق بالتخزين، فيقدم حلّ «هواوي»، من خلال التركيز على كامل دورة حياة البيانات، تعافياً كاملاً من الكوارث للبيانات الساخنة، والنسخ الاحتياطي السريع للبيانات الدافئة، والأرشفة الدافئة للبيانات الباردة، والتقارب الذكي في جميع السيناريوهات لضمان استمرارية الأعمال وسلامة البيانات.
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