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((هواوي)) تستعرض أحدث ابتكارات الأمن السيبراني في ((بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا))

11/16/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬هواوي‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ابتكارات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المتقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬هات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬2023‮»‬‭. ‬وتحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مساومة‭ ‬على‭ ‬الأمان،‭ ‬مزاياك‭ ‬الأمنية‮»‬،‭ ‬استعرضت‭ ‬الشركة‭ ‬الحلّ‭ ‬متعدد‭ ‬الطبقات‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭ (‬ MRP ‭) ‬الأول‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وحل‭ ‬‮«‬هاي‭ ‬سك‮»‬ HiSec ‭ ‬3.0‭
‬لأمان‭ ‬الشبكة،‭ ‬وحلّ‭ ‬أمان‭ ‬الشبكات‭ ‬السحابية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الابتكارات‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المستخدمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬آمنة‭ ‬وقوية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وباعتباره‭ ‬حدثاً‭ ‬رائداً‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬يجمع‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬هات‮»‬‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬الابتكارات‭ ‬الأمنية‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدماً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬نتائج‭ ‬أبحاث‭ ‬مهمة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬وموضوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬تطور‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ديفيد‭ ‬تاو‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬السعودية‭ ‬للحكومة‭ ‬والمؤسسات‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ظهور‭ ‬عالم‭ ‬ذكي‭ ‬يجعل‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬وتعقيداً‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقتٍ‭ ‬مضى‭. ‬وتحتاج‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجيات‭ ‬قوية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬هواوي،‭ ‬نولي‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وحماية‭ ‬الخصوصية‭ ‬أولوية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتفوق‭ ‬دوماً‭ ‬على‭ ‬مصالحنا‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬

تنمو‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مرات‭ ‬سنوياً،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬للحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭. ‬ويجمع‭ ‬حل‭ ‬هواوي‭ ‬متعدد‭ ‬الطبقات‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭(‬ MRP ‭)
‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬حلاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ (‬الشبكة‭) ‬و‭(‬التخزين‭) ‬لحماية‭ ‬عملية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭ ‬بأكملها،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬دفاعاً‭ ‬مزدوج‭ ‬الطبقات‭ ‬لأصول‭ ‬بيانات‭ ‬الشركة‭. ‬ويحقق‭ ‬هذا‭ ‬الحلّ‭ ‬معدل‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬فيروسات‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭ ‬بنسبة‭ ‬تتجاوز‭ ‬90‭.‬ ‭%‬

وخلال‭ ‬القمة،‭ ‬استعرضت‭ ‬‮»‬هواوي‮«‬‭ ‬نظامها‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الشامل‭. ‬فمن‭ ‬حيث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشبكة،‭ ‬يوفر‭ ‬‮«‬ HiSec ‭ ‬3.0‮»‬‭ ‬حلاً‭ ‬مخصصاً‭ ‬لبناء‭ ‬نظام‭ ‬أمان‭ ‬متكامل‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬السحابة‭ -‬الشبكة‭-‬الحافة‭-‬نقطة‭ ‬النهاية‭. ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يوفر‭ ‬حل‭ ‬حافة‭ ‬خدمة‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن‭ (‬ SASE ‭) ‬متعدد‭ ‬الفروع‭ ‬وصولاً‭ ‬فعّالاً‭ ‬وآمناً‭ ‬إلى‭ ‬البرمجيات‭ ‬كخدمة،‭ ‬والسحابة‭ ‬العامة،‭ ‬والإنترنت،‭ ‬ومقرات‭ ‬الشركات‭ ‬والخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحكومة،‭ ‬والقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬والتصنيع‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى‭. ‬أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتخزين،‭ ‬فيقدم‭ ‬حلّ‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬دورة‭ ‬حياة‭ ‬البيانات،‭ ‬تعافياً‭ ‬كاملاً‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬للبيانات‭ ‬الساخنة،‭ ‬والنسخ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬السريع‭ ‬للبيانات‭ ‬الدافئة،‭ ‬والأرشفة‭ ‬الدافئة‭ ‬للبيانات‭ ‬الباردة،‭ ‬والتقارب‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬السيناريوهات‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬وسلامة‭ ‬البيانات‭.‬

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