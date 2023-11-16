((بنك الخليج الدولي)) يحرز 4 جوائز من ((ديجيتال بانكر))

((بنك الخليج الدولي)) يحرز 4 جوائز من ((ديجيتال بانكر))
التاريخ
11/16/2023 7:11:30 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك الخليج الدولي أمس إحرازه أربع جوائز من مجلة (ديجيتال بانكر) للابتكار المصرفي العالمي لعام 2023، وهي: جائزة (أفضل بنك لتمويل سلسلة التوريد في البحرين)، وجائزة (أفضل بنك لتمويل سلسلة التوريد في السعودية)، وجائزة (أفضل بنك لتمويل التجارة في البحرين)، وجائزة (أفضل بنك لتمويل التجارة في السعودية)، وذلك من خلال لجنة تحكيم اشتملت على ممثلين من عمالقة التدقيق المحاسبي
PWC و
KPMG و
EY ومجموعة أخرى من الخبراء المتخصصين. الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تحتفي بأفضل المؤسسات المالية والمصرفية في العالم، التي تجري معاملات بارزة وتضع عملاءها في طليعة أعمالها، وتطور حلولاً مبتكرة. وتكرم الجائزة البنوك المتميزة التي تطلق منتجات عالمية المستوى وتقنيات متطورة وقدرات رقمية عبر منظومة تمويل المعاملات.
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