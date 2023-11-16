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((بنك الخليج الدولي)) يحرز 4 جوائز من ((ديجيتال بانكر))

11/16/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬إحرازه‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ (‬ديجيتال‭ ‬بانكر‭) ‬للابتكار‭ ‬المصرفي‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وهي‭: ‬جائزة‭ (‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬لتمويل‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وجائزة‭ (‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬لتمويل‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭)‬،‭ ‬وجائزة‭ (‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وجائزة‭ (‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬عمالقة‭ ‬التدقيق‭ ‬المحاسبي‭ ‬ PWC ‭ ‬و KPMG و EY ‭ ‬ومجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصين‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬تحتفي‭ ‬بأفضل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬معاملات‭ ‬بارزة‭ ‬وتضع‭ ‬عملاءها‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬أعمالها،‭ ‬وتطور‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭. ‬وتكرم‭ ‬الجائزة‭ ‬البنوك‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬منتجات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬وتقنيات‭ ‬متطورة‭ ‬وقدرات‭ ‬رقمية‭ ‬عبر‭ ‬منظومة‭ ‬تمويل‭ ‬المعاملات‭.‬

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