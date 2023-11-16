نمو التبادل التجاري بين البحرين وفيتنام بنسبة 14%

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- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي متانة العلاقات الاقتصادية البحرينية الفيتنامية وأهمية تعزيزها وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في كلا البلدين، لافتاً إلى نمو حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية فيتنام الاشتراكية بنسبة 14.29
% خلال عام 2022، جاء ذلك خلال استقباله دانغ سوان زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض.
وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة والتطلعات الوطنية لكلا البلدين، مؤكداً حرص الغرفة الدائم للتعاون في كل ما من شأنه النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشتركة.
كما عقد الجانبان على هامش اللقاء عدداً من الاجتماعات الثنائية بين التجار البحرينيين ونظرائهم من الفيتنام في قطاع الأغذية واللوجستيات والمقاولات.
ولفت الكوهجي إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين والفيتنام، مشيدا بحجم التبادل التجاري القائم بين البلدين لاسيما في ظل توافر فرص ومجالات عديدة بين قطاعات الأعمال التي يمكن استكشاف المزيد منها من خلال اللقاءات الثنائية.
وأكد أن الغرفة تولي اهتماما وحرصا كبيرا لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجاريــة البحرينية الفيتنامية وكــل ما يخدم علاقات الشراكة بين قطاعــات الأعمال في البلدين الصديقين.
من جانبه أكد دانغ سوان زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، حرصه على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية وتطويرها لما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجال الغذائي والتبادل الثقافي، مشيداً بجهود غرفة البحرين وحرصها على تطوير التعاون المشترك بين الدول الصديقة والسعي نحو الارتقاء بالاستثمارات والتبادل التجاري، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية مميزة في السوق الفيتنامي.
وثمن السفير دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين للمشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية على مستوى القطاع الخاص، داعيا إلى الاستفادة من الامتيازات التي يحظى بها المستثمر في فيتنام، مشيداً بدور الغرفة في تسهيلات الشراكة والتعاون وبحث فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية، منوها بأهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين البلدين.
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