نمو التبادل التجاري بين البحرين وفيتنام بنسبة 14%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬والتطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الغرفة‭ ‬الدائم‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬النهوض‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اللقاء‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونظرائهم‭ ‬من‭ ‬الفيتنام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والمقاولات‭.‬

ولفت‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للتعريف‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والفيتنام،‭ ‬مشيدا‭ ‬بحجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توافر‭ ‬فرص‭ ‬ومجالات‭ ‬عديدة‭ ‬بين‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬وحرصا‭ ‬كبيرا‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الدفع‭ ‬بتطوير‭ ‬وتنشيط‭ ‬العلاقات‭ ‬التجاريــة‭ ‬البحرينية‭ ‬الفيتنامية‭ ‬وكــل‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬قطاعــات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬دانغ‭ ‬سوان‭ ‬زونغ،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬فيتنام‭ ‬الاشتراكية‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتوطيد‭ ‬وتوثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وتطويرها‭ ‬لما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الغذائي‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الفيتنامي‭.‬

وثمن‭ ‬السفير‭ ‬دعم‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬المستثمر‭ ‬في‭ ‬فيتنام،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬تسهيلات‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬منوها‭ ‬بأهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬بين‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬