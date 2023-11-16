الأمطار لم تؤثر على كميات الأسماك.. و((علاوة الغلاء)) ترفع الإقبال على الشراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





زادت‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬استلام‭ ‬المواطنين‭ ‬‮«‬علاوة‭ ‬الغلاء‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

وقال‭ ‬البحار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬صاحب‭ ‬فرشة‭ ‬أسماك‭ ‬الدراز‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬صرف‭ ‬‮«‬علاوة‭ ‬الغلاء‮»‬‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الأسماك‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأيام‭ ‬الأخرى،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الكميات‭ ‬المعروضة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬الأسماك‭ ‬قبل‭ ‬العصر‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬عمومًا‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬وهنالك‭ ‬إقبال‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك،‭ ‬وأن‭ ‬سمك‭ ‬الكنعد‭ ‬انخفض‭ ‬سعره‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ليصبح‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬4‭ ‬حبات‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬تزن‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬كيلو‭ ‬واحد‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬حبات‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير‭.‬

وبلغ‭ ‬سعر‭ ‬ثلاجة‭ ‬الروبيان‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬12‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬الروبيان‭ ‬البحريني‭ ‬الأحمر‭ ‬4‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬الكنعد‭ ‬البحريني‭ ‬الكيلو‭ ‬بـ2 , 5‭ ‬دينار‭ (‬4‭ ‬أسماك‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير‭)‬،‭ ‬سمك‭ ‬العنفوز‭ ‬7‭ ‬كيلو‭ ‬بـ5‭ ‬دنانير‭ (‬الكيلو‭ ‬بـ700‭ ‬فلس‭)‬،‭ ‬الميد‭ ‬المستورد‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬7‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير‭ (‬الكيلو‭ ‬بـ1 , 5‭ ‬دينار‭)‬،‭ ‬سمك‭ ‬الشعري‭ ‬البحريني‭ ‬4‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬وسمك‭ ‬الشعري‭ ‬البحريني‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭ ‬3‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬والسبريم‭ ‬التركي‭ ‬3‭ ‬كيلو‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير‭.‬

وعن‭ ‬تأثر‭ ‬السوق‭ ‬بحالة‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتساقط‭ ‬الأمطار‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالنبي‭ ‬أن‭ ‬الأمطار‭ ‬هطلت‭ ‬في‭ ‬الليل،‭ ‬لذا‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬لان‭ ‬البحارة‭ ‬دخول‭ ‬البحر‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬النهار،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معتاد،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قلة‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭. ‬