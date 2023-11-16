الأمطار لم تؤثر على كميات الأسماك.. و((علاوة الغلاء)) ترفع الإقبال على الشراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
زادت مبيعات الأسماك في الأسواق المحلية يوم أمس الخميس مع استلام المواطنين «علاوة الغلاء»، فيما لم تؤثر حالة الطقس على كميات الأسماك المعروضة في السوق.
وقال البحار أحمد عبدالنبي، صاحب فرشة أسماك الدراز لـ«أخبار الخليج» إن صرف «علاوة الغلاء» أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الأسماك بشكل كبير مقارنة بالأيام الأخرى، موضحًا أن الكميات المعروضة يوم أمس كانت أكبر من الأيام الأخرى، وأنه تمكن من الانتهاء من بيع الأسماك قبل العصر.
ولفت إلى أن أسعار الأسماك عمومًا مستقرة في الأسواق المحلية، وهنالك إقبال على جميع أنواع الأسماك، وأن سمك الكنعد انخفض سعره يوم أمس ليصبح سعر بيع 4 حبات من السمك تزن كل واحدة منها كيلو واحد بـ10 دنانير، بدلا من 3 حبات بـ10 دنانير.
وبلغ سعر ثلاجة الروبيان التي تزن 12 كيلو بـ10 دنانير، الروبيان البحريني الأحمر 4 كيلو بـ10 دنانير، الكنعد البحريني الكيلو بـ2 , 5 دينار (4 أسماك بـ10 دنانير)، سمك العنفوز 7 كيلو بـ5 دنانير (الكيلو بـ700 فلس)، الميد المستورد من سلطنة عمان 7 كيلو بـ10 دنانير (الكيلو بـ1 , 5 دينار)، سمك الشعري البحريني 4 كيلو بـ10 دنانير، وسمك الشعري البحريني الحجم الكبير 3 كيلو بـ10 دنانير، والسبريم التركي 3 كيلو بـ10 دنانير.
وعن تأثر السوق بحالة الطقس في مملكة البحرين وتساقط الأمطار يوم أمس الخميس، أوضح عبدالنبي أن الأمطار هطلت في الليل، لذا لم تؤثر على صيد الأسماك لان البحارة دخول البحر لصيد الأسماك في النهار، كما هو معتاد، إلا أنه أشار إلى أن قلة الصيد في البحرين والاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد من الخارج يعود إلى قلة الأسماك في البحر، ما أثر على ارتفاع أسعار الأسماك.
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