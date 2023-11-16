البحرين تدين قصف القوات الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة قيام القوات الإسرائيلية بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويعرض حياة المرضى والطواقم الطبية والمدنيين للخطر.
وإذ تعبر وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته الأخلاقية لوقف الحرب في قطاع غزة فورًا، ومنع استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في القطاع، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة أهالي القطاع.
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