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البحرين تدين قصف القوات الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة

11/16/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشدة‭ ‬قيام‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بقصف‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬المستشفى،‭ ‬باعتباره‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬واتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬لعام‭ ‬1949،‭ ‬ويعرض‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والمدنيين‭ ‬للخطر‭.‬

وإذ‭ ‬تعبر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لتؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تحرك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الأخلاقية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فورًا،‭ ‬ومنع‭ ‬استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬المدنية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتوفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬أهالي‭ ‬القطاع‭.‬

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