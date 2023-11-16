البحرين تدين قصف القوات الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة

وإذ‭ ‬تعبر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لتؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تحرك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الأخلاقية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فورًا،‭ ‬ومنع‭ ‬استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬المدنية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتوفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬أهالي‭ ‬القطاع‭.‬

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