وزير الداخلية يبحث برامج التعاون الأمني مع سفير البحرين لدى المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير، بالشيخ فواز، مشيدا بدور السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين البحرينيين الموجودين في المملكة المتحدة.
وتم خلال اللقاء، بحث برامج التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين، والعمل على فتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
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