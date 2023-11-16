وزير الخارجية يبحث مع سفير الولايات المتحدة مسار العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
التاريخ
11/16/2023 7:11:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وجرى خلال اللقاء، بحث مسار العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وسبل تعزيزها وتنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية.
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