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وزيرة التنمية المستدامة: تنويع الاقتصاد وضمان استدامة نموه يمثل ركيزة التطور والازدهار

11/16/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬السبل‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الواعدة،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭
‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬منوهةً‭ ‬بنجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬والتزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتشجيعها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2023،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬نموه،‭ ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمتها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬المصاحب‭ ‬لمعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023،‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬العقارات‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستدامة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساهمات‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الخليف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬سيتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬الفرصة‭ ‬النوعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوعات‭ ‬متعمقة‭ ‬ومفصلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬خصوصاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستدامة‭ ‬القطاع‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير،‭ ‬مثمنةً‭ ‬دور‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬وزيادة‭ ‬ثقافة‭ ‬التطوير‭ ‬العمراني‭ ‬الذكي‭ ‬والمستدام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬السياسات‭ ‬والحلول‭ ‬النوعية،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬وتعزيز‭ ‬مرونته،‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيه‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تطرقت‭ ‬الخليف‭ ‬خلال‭ ‬كلمتها‭ ‬إلى‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬أكّدت‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والبيئية،‭ ‬منوهةً‭ ‬بدور‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭. ‬

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