وزيرة التنمية المستدامة: تنويع الاقتصاد وضمان استدامة نموه يمثل ركيزة التطور والازدهار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، حرص مملكة البحرين والتزامها بتوفير أحدث السبل الرامية إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات الواعدة، ودعم التنمية الاقتصادية،
وبما يصب إيجاباً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهةً بنجاح مملكة البحرين في تنويع قاعدتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري، والتزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعها المستمر على ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2023، لافتةً إلى أن تحقيق التنوع الاقتصادي، وضمان استدامة نموه، يعد ركيزة التقدم والازدهار.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل افتتاح المؤتمر المصاحب لمعرض سيتي سكيب البحرين 2023، المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض تحت عنوان «الاستدامة والتحول الرقمي في العقارات»، التي ركزت خلالها على مستقبل الاستدامة للقطاع العقاري في مملكة البحرين، إلى جانب مساهمات القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
وأشارت الخليف إلى أن معرض سيتي سكيب سيتيح للمشاركين الفرصة النوعية لمناقشة موضوعات متعمقة ومفصلة تتعلق بالقطاع العقاري، خصوصاً فيما يتعلق باستدامة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة للاستمرار في دفع عجلة التطوير، مثمنةً دور مؤسسة التنظيم العقاري في تشجيع الممارسات المستدامة وزيادة ثقافة التطوير العمراني الذكي والمستدام، وذلك من خلال تبني السياسات والحلول النوعية، الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الواعد وتعزيز مرونته، وتيسير عملية الاستثمار فيه.
كما تطرقت الخليف خلال كلمتها إلى التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، الذي تم تقديمه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكّدت التزام مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة بمختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، منوهةً بدور خطة التعافي الاقتصادي في الحفاظ على النمو المستدام.
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