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وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والوطنية لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في مجال حماية حقوق الطفل

11/16/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬دانة‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬وكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬عباس‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬ومفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأت‭ ‬الزياني‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بتعيينها‭ ‬مفوضًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬وفق‭ ‬المبادئ‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الاصلاحية‭ ‬وإجراءاتها،‭ ‬ودور‭ ‬الخبراء‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬أمام‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للطفل،‭ ‬واللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفول،‭ ‬بعدها‭ ‬قامت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬عباس‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬ومفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بزيارة‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬المقر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزه‭ ‬بما‭ ‬يراعي‭ ‬خصوصية‭ ‬الأطفال‭.‬

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