وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والوطنية لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في مجال حماية حقوق الطفل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتورة حورية عباس حسن عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي بداية اللقاء، هنأت الزياني الدكتورة حورية بمناسبة صدور قرار مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتعيينها مفوضًا خاصًا لحقوق الطفل.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الطفل، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، وفق المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى آليات عمل محاكم العدالة الاصلاحية وإجراءاتها، ودور الخبراء المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفول، بعدها قامت الدكتورة حورية عباس حسن عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية، بزيارة محاكم العدالة الإصلاحية بالوزارة، حيث اطلعت على مرافق المقر الذي تم تجهيزه بما يراعي خصوصية الأطفال.
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