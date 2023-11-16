العدو الصهيوني حوّل مستشفى الشفاء إلى مقبرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭: ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقتحم‭ ‬حاليًّا‭ ‬جميع‭ ‬الأقسام‭ ‬الطبية‭ ‬بشكل‭ ‬همجي‭ ‬ووحشي‭ ‬واستباح‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬ولم‭ ‬يراعِ‭ ‬حرمة‭ ‬المرضى‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الذعر‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭.‬‮

‬وتابع‭: ‬الوضع‭ ‬خطر‭ ‬جدًّا‭ ‬وجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يظهر‭ ‬رأسه‭ ‬من‭ ‬شرفات‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬أو‭ ‬يحاول‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المجمع‭.‬

وأكمل‭: ‬نحمّل‭ ‬الاحتلال‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬والأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬بمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬متابعًا‭: ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬أصبح‭ ‬مقبرة‭ ‬حقيقية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فيه‭.‬

وأكد‭ ‬صحفي‭ ‬متعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬الجنود‭ ‬اقتحموا‭ ‬المستشفى‭ ‬ويحاصرون‭ ‬كافة‭ ‬المباني‭ ‬ويمنعون‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الخروج‭... ‬الجرافات‭ ‬هدمت‭ ‬جدران‭ ‬المستشفى‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعشرات‭ ‬المركبات‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقتحم‭ ‬المستشفى‭ ‬ويدمّر‭ ‬الأقسام‭. ‬قام‭ ‬بتدمير‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬وتفجير‭ ‬قسم‭ ‬الحروق‭ ‬والكلى‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقوم‭ ‬‮«‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬الأطباء‭ ‬والمصابين‭ ‬والنازحين‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنها‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬يبرر‭ ‬فقدان‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وضعه‭ ‬المحمي‭ ‬قانونا‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مسلسل‭ ‬جرائم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬هاجم‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬مدعيا‭ ‬وجود‭ ‬أنفاق‭ ‬ثبتت‭ ‬أكاذيبه‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬دليل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬تحت‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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‬وأوردت‭ ‬الشبكة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬نفق‭ ‬متعدد‭ ‬المستويات‭ ‬مع‭ ‬غرف‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الموضح‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تقريبًا‮»‬‭.‬

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‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬لنا‭ ‬أي‭ ‬أنفاق،‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬موجودة‭ ‬تحت‭ ‬المستشفى‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬الشبكة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬ادعى‭ ‬وجودها،‭ ‬منها‭ ‬قادة‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بقول‭ ‬إنهم‭ ‬كانوا‭ ‬هناك‭ ‬لكن‭ ‬انسحبوا،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يعثر‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬الذين‭ ‬أسرتهم‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬