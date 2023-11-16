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الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يزاول التدريب على الطيران

11/16/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أمس،‭ ‬بمزاولة‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬الطيران‭ ‬مع‭ ‬الكابتن‭ ‬صلاح‭ ‬السعيدي،‭ ‬وذلك‭ ‬جريا‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬إجازة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الهوايات‭ ‬المفيدة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬الهوايات‭ ‬المحببة‭ ‬إلى‭ ‬جلالته،‭ ‬وتشجيعا‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمحبي‭ ‬هواية‭ ‬الطيران‭. ‬

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