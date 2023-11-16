الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يزاول التدريب على الطيران

الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يزاول التدريب على الطيران
التاريخ
11/16/2023 7:11:27 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، بمزاولة التدريب على الطيران مع الكابتن صلاح السعيدي، وذلك جريا على عادة جلالته في استغلال إجازة نهاية الأسبوع في الهوايات المفيدة، حيث إن الطيران من الهوايات المحببة إلى جلالته، وتشجيعا من جلالة الملك المعظم لمحبي هواية الطيران.
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