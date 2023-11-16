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منصة استثمار الأراضي الحكومية تطرح 4 فرص استثمارية

11/16/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬منصّة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬تطرح‭ ‬حاليا‭ ‬4‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية،‭ ‬هي‭: ‬4‭ ‬أراض‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ (‬محافظة‭ ‬العاصمة‭) ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬11281‭ ‬م2‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ترفيهي‭ ‬استثماري،‭ ‬وأرض‭ ‬في‭ ‬عراد‭ (‬محافظة‭ ‬المحرق‭) ‬بمساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬12451م2‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة،‭ ‬ومبنى‭ ‬في‭ ‬بوغزال‭ (‬محافظة‭ ‬العاصمة‭) ‬بمساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬1565م2‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬الزلاق‭ (‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭) ‬بمساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬64133‭.‬7م2‭ ‬مطروحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسلوب‭ ‬التفاوض‭ ‬التنافسي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬العقاري‭.‬

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