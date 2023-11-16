منصة استثمار الأراضي الحكومية تطرح 4 فرص استثمارية

منصة استثمار الأراضي الحكومية تطرح 4 فرص استثمارية
التاريخ
11/16/2023 7:11:26 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن منصّة استثمار الأراضي الحكومية تطرح حاليا 4 فرص استثمارية، هي: 4 أراض في ضاحية السيف (محافظة العاصمة) بمساحة إجمالية تبلغ 11281 م2 للاستثمار في مشروع ترفيهي استثماري، وأرض في عراد (محافظة المحرق) بمساحة تبلغ 12451م2 للاستثمار في تطوير مدرسة خاصة، ومبنى في بوغزال (محافظة العاصمة) بمساحة تبلغ 1565م2 للاستثمار في قطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أرض في الزلاق (المحافظة الجنوبية) بمساحة تبلغ 64133.7م2 مطروحة للاستثمار التعليمي من خلال أسلوب التفاوض التنافسي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في معرض سيتي سكيب البحرين العقاري.
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