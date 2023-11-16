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الأول مـن نـوعـه فـي الـشـرق الأوسط.. النيابة تدشن ((سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي))

11/16/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬تدشن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سؤال‭ ‬الطفل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬المشروع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الطفل‭ ‬النفسية‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التحقيق‭.‬‮

ويعتمد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سؤال‭ ‬الطفل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬لتسجيل‭ ‬أقوال‭ ‬الأطفال‭ ‬مرئياً‭ ‬وصوتياً‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬ليتولى‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والاختصاصيين‭ ‬النفسيين‭ ‬تحليل‭ ‬تلك‭ ‬الأقوال‭ ‬المسجلة‭ ‬واستخلاص‭ ‬المعلومات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬التحقيق،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وسلامته‭ ‬النفسية‭.‬

وأكد‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬بوعلاي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يُعد‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬إطلاقه‭ ‬استكمالاً‭ ‬لجهود‭ ‬النيابة‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرساء‭ ‬منظومة‭ ‬رصينة‭ ‬تكفل‭ ‬تطبيقاً‭ ‬فعالاً‭ ‬لأحكامه،‭ ‬وتُحقق‭ ‬مقاصده‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬للطفل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬نظمت‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬لشرح‭ ‬آلية‭ ‬سؤال‭ ‬الطفل‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬869‭ ‬مستفيداً‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬العدالة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬الجنائية،‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬المشروع‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬له‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التحقيق‭.‬

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