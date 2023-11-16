الأول مـن نـوعـه فـي الـشـرق الأوسط.. النيابة تدشن ((سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، تدشن النيابة العامة يوم الاثنين المقبل مشروع «سؤال الطفل مرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» والذي يعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الطفل النفسية أثناء عملية التحقيق.
ويعتمد مشروع «سؤال الطفل مرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي» على استخدام تقنيات حديثة لتسجيل أقوال الأطفال مرئياً وصوتياً في غرف التحقيق الخاصة، ليتولى فريق متخصص من أعضاء النيابة العامة والاختصاصيين النفسيين تحليل تلك الأقوال المسجلة واستخلاص المعلومات الأساسية التي تساعد في سير عملية التحقيق، بما يضمن حقوق الطفل وسلامته النفسية.
وأكد المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي أن هذا المشروع يُعد إضافة مهمة إلى منظومة حماية الطفل في مملكة البحرين، ويأتي إطلاقه استكمالاً لجهود النيابة منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من أجل إرساء منظومة رصينة تكفل تطبيقاً فعالاً لأحكامه، وتُحقق مقاصده الرامية نحو المزيد من الرعاية والحماية للطفل في مختلف مراحل الدعوى الجنائية.
ومن الجدير ذكره أن النيابة العامة كانت قد نظمت برنامجاً تدريبياً لشرح آلية سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي لعدد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومركز حماية الطفل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 869 مستفيداً.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو حماية حقوق الأطفال، وتعزيز عملية العدالة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، ومن المؤمل أن يشكل المشروع نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة له أثناء عملية التحقيق.
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