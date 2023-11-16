ولي العهد رئيس الوزراء يفتتح حوار المنامة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستضيف مملكة البحرين اليوم النسخة التاسعة عشر من حوار المنامة، والذي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الفترة ما بين 17 إلى 19 نوفمبر، وذلك بمشاركة الوزراء وصانعي السياسات، بالإضافة إلى الخبراء ومجتمعات تشكيل الرأي ومجتمع الأعمال، لمناقشة تحديات السياسة الخارجية والدفاع والأمن الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط.
وأعلن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سوف يتفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لحوار المنامة، مساء اليوم الجمعة خلال افتتاح النسخة التاسعة عشرة من حوار المنامة والذي يعد القمة الأبرز على مستوى الشرق الأوسط لمناقشة قضايا السياسة الخارجية والدفاع والأمن.
وفي تصريح سابق قال السير توماس بيكيت المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط بأن «الصراع والمواجهة والتنافس الجيوسياسي بمثابة سِمات راسخة في المشهدين الدبلوماسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها النظام العالمي القائم على القواعد نتيجة صعود القوى الناشئة وتلك التي تسعى إلى إعادة رسم ملامحه، وهو ما ينعكس بدوره على الاصطفافات الاستراتيجية لدول منطقة الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب،
وفي هذا السياق، فقد كانت «اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل» الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحددة الأمريكية في 13 سبتمبر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تشكل نموذجاً لإعادة تعزيز العلاقات الثنائية والذي قد تأمل الولايات المتحدة بأن يتم استنساخه على نطاق أوسع. ونظراً لدور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البارز في مواجهة التحديات الإقليمية على الصعيد الاقتصادي والأمني والصحي أثناء الجائحة، فإن وجهات نظر سموه حول سبل تخفيف وطأة التحديات الأمنية في المنطقة إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية ستكون ملائمة ومحل ترحيب».
وذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن كبار صناع السياسات في الشرق الأوسط سيجتمعون في البحرين لحضور حوار المنامة في وقت أصبحت التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فسوف تكون هذه فرصة بالغة الأهمية للحوار.
وأشار إلى توفير تغطية كاملة لجلسات حوار المنامة عبر الموقع الإلكتروني للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وقنوات التواصل الاجتماعي، مع البث المباشر وتسجيلات الجلسات والنصوص.
ويشمل جدول أعمال جلسات حوار المنامة يوم السبت جلسة بعنوان الحرب والدبلوماسية والتخفيف عن حدة التوتر، جلسة حول سبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي، وجلسة عن القدرات الاستراتيجية، وجلسة عن المبادرات الجديدة للسلام الإقليمي.. أما يوم الأحد فيتناول سياسات أمن الطاقة، وأشكال جديدة من التعاون الاستراتيجي وجلسة ختامية عن مستقبل الشرق الأوسط.
MENAFN16112023000055011008ID1107442892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.