ولي العهد رئيس الوزراء يفتتح حوار المنامة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬سوف‭ ‬يتفضل‭ ‬بإلقاء‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لحوار‭ ‬المنامة،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬القمة‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬السير‭ ‬توماس‭ ‬بيكيت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الصراع‭ ‬والمواجهة‭ ‬والتنافس‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬بمثابة‭ ‬سِمات‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬المشهدين‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والأمني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬نتيجة‭ ‬صعود‭ ‬القوى‭ ‬الناشئة‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬ملامحه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الاصطفافات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لدول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب،‭

‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‮»‬‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحددة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬تشكل‭ ‬نموذجاً‭ ‬لإعادة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬تأمل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬استنساخه‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬ونظراً‭ ‬لدور‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والأمني‭ ‬والصحي‭ ‬أثناء‭ ‬الجائحة،‭ ‬فإن‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬سموه‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتنمية‭ ‬ستكون‭ ‬ملائمة‭ ‬ومحل‭ ‬ترحيب‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أن‭ ‬كبار‭ ‬صناع‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬سيجتمعون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أصبحت‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المنطقة‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬للحوار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تغطية‭ ‬كاملة‭ ‬لجلسات‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وقنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مع‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وتسجيلات‭ ‬الجلسات‭ ‬والنصوص‭.‬

ويشمل‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسات‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬الحرب‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والتخفيف‭ ‬عن‭ ‬حدة‭ ‬التوتر،‭ ‬جلسة‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التنافس‭ ‬الدائر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬عالمي،‭ ‬وجلسة‭ ‬عن‭ ‬القدرات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وجلسة‭ ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬للسلام‭ ‬الإقليمي‭.. ‬أما‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬فيتناول‭ ‬سياسات‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬وأشكال‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وجلسة‭ ‬ختامية‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬