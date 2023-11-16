مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يعلن توقف المستشفى عن العمل

مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يعلن توقف المستشفى عن العمل
التاريخ
11/16/2023 3:14:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في غزة عاطف الكحلوت توقف المستشفى عن العمل تماما بسبب عجز أقسامه عن العمل.
وشهد المستشفى وصول أعداد من الشهداء والمصابين قبيل إعلان توقفه عن العمل تماما.
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