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مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يعلن توقف المستشفى عن العمل

11/16/2023 3:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في غزة عاطف الكحلوت توقف المستشفى عن العمل تماما بسبب عجز أقسامه عن العمل.


وشهد المستشفى وصول أعداد من الشهداء والمصابين قبيل إعلان توقفه عن العمل تماما.

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